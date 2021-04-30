Пьем грязь и дышим пылью: Сложно ли найти в Башкирии чистый воздух и чистую воду

Posted 30 апреля 2021, 05:05
Published 30 апреля 2021, 05:05
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Если верить туристической рекламе, Башкортостан — экологически чистый, зеленый регион. Тем не менее республика, которая старается не отставать в промышленном производстве, оказывается в эпицентре экологических проблем.
А что тут пить?
Еще итоги 2018 года сигнализировали о том, что в Башкирии нет ни одной реки, которую можно было бы отнести к категории условно чистой (в эту категорию вошел лишь участок Павловского водохранилища). Качество воды в водоемах Башкирии не становится лучше, в некоторых случаях — как, например, в Белой — ситуация только усугубляется.
Так, согласно исследованиям Уфимского научно-исследовательский института медицины труда и экологии человека, в ряде районов республики прослеживается отчетливое превышение концентрации отдельных металлов по сравнению с фоном. При этом вода характеризуется как очень загрязненная и грязная, в некоторых случаях — очень грязная:
— Выявленные превышения нормативов свидетельствуют о потенциальной опасности поверхностных вод для здоровья населения региона. Наибольший удельный вклад в общую загрязненность поверхностных водоемов вносят марганец, железо, кальций, свинец, нитраты, сульфаты, ртуть, цинк и медь.
По данным министерства ЖКХ РБ, существующие очистные сооружения изношены на 77%, в итоге больше половины сточных вод уходит в водоемы без надлежащей очистки. При этом они отсутствуют в 12 районах Башкирии, то есть сброс сточных вод на этих территориях проходит без очистки. По данным министра экологии РБ Урала Искандарова, строительство и реконструкция очистных сооружений движется в республике слишком медленно.
По словам министра, 83% от общей массы загрязнения водоемов приходится на Башкирскую содовую компанию. Причина в неэффективной работе шламонакопителей «Белые моря». При том, что ущерб нужно минимизировать как можно быстрее, сейчас только началась проектная документация по ликвидации шламонакопителей.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, ознакомившись с природоохранной деятельностью «БСК», отметила, что компания игнорирует экологическую сторону производства. По словам гендиректора «БСК» Эдуарда Давыдова, в этом направлении за 5 лет было потрачено около 5 млрд руб., но Светлана Радионова посчитала, что эти средства были потрачены впустую. По ее словам, в производство не было внедрено соответствующих инноваций, а рекультивация шламонакопителей не проводилась более полувека.
— Я вам не подпишу кучу хлама, которые вы называете экологической экспертизой, заявила Светлана Радионова, уточнив, что это, в конечном счете, может повлиять на экспорт продукции.
По мнению премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова, без федеральной поддержки решить проблему загрязнения водоемов республики невозможно, поскольку на это требуется «нескольких десятков миллиардов рублей». Согласно заявлению правительства республики, в случае с БСК требуется модернизация производства и переработка отходов; эти меры будут приняты «в короткие сроки».
Дышите — не дышите
На протяжении нескольких лет Башкирия остается в топе регионов России по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ. В частности, за 2020 год Башкортостан спустился с седьмого на восьмое место среди регионов страны (62% загрязнения дают нефтехимические комплексы). Фактически объем выбросов за последние годы меняется незначительно: в 2018 г. выбросы в атмосферу составили 884 тыс. тонн, в 2019 году — 930 тыс. тонн. По информации министерства природопользования и экологии РБ, Башкирия больше всех загрязняет воздух среди субъектов ПФО. В среднем на каждого жителя республики приходится более 200 кг вредных веществ в атмосфере.
По словам министра природопользования и экологии РБ Урала Искандарова, сейчас наиболее загрязненная атмосфера наблюдается в крупных промышленных центрах — Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Так, в Уфе экологическую напряженность создает северная промзона, в Стерлитамаке — «БСК» и ГК «Тау», в Салавате — «Газпромнефтехим Салават». Тем не менее по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды индекс загрязнения атмосферы в этих городах является низким (оценка — 3).
По словам руководителя Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилоры Горохольской, подобная ситуация отмечается последние пять лет. Она связана с тем, что в 2014–2016 гг. в России втрое снизили критерии предельно-допустимых концентраций. В итоге по старым критериям воздух в Башкирии оказывается очень грязным, по новым — достаточно чистый.
Примечательно, что по федеральным данным индекс загрязнения воздуха в Уфе, Салавате и Стерлитамаке составляет 3, то частные исследования говорят о других показателях. Так, например, в прошлогоднем исследовании профессоры Удмуртского государственного университета составляют свою карту индекса загрязнения атмосферы. По их данным, для большей части территории республики действительно характерны значения менее 1, но значения для вышеобозначенных городов значительно выше: Салават — 4, Уфа — 10, Стерлитамак — 6:
— Низкий уровень загрязнения наблюдается в северной и южной частях республики. Это связано как с расположением районов в зонах умеренного и повышенного потенциала загрязнения, так и отсутствием крупных промышленных источников выбросов. В то же время при отсутствии крупных источников выбросов на западе республики — за исключением Белорецка — отмечается повышение значений индекса до 5. Это связано с учетом переноса выбросов оксида углерода и оксидов серы от Магнитогорска.
При этом исследователи подчеркивают, что в некоторых населенных пунктах Башкирии даже в рамках федерального мониторинга не проводится контроль содержания в атмосфере оксидов азота, оксида углерода и диоксида серы.
По мнению председателя Союза экологов РБ Александра Веселова, в Башкирии выбросы в атмосферу «были и будут» в силу развития промышленности в регионе. При этом он подчеркивает, что официальная статистика занижена, потому что данные по выбросам отправляют в надзорные ведомства сами промышленные предприятия, а они не заинтересованы публиковать реальный объем выбросов.
В Минэкологии республики, анализируя итоги 2019 года, подчеркивали, что несмотря на работу крупных промышленных производств, загрязнение воздуха в ключевых городах республики остается относительно низким. Ведомство связывает эти показатели с тем, что заводы выполняют воздухоохранные мероприятия.
Путь решения проблемы загрязнения атмосферы чиновники Башкирии видят в развитии системы мониторинга — в частности, планируется увеличить количество автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), которые позволяют более объективно оценивать состояние воздуха. Дело в том, что АСКЗА — один из элементов, необходимых для формирования системы квотирования выбросов загрязняющих веществ, которую планируется ввести в регионах. Сейчас всего девять АСКЗА на всю республику. Отметим, что на данный момент в Уфе работают три таких станции, к 2024 году в столице установят еще две. При этом, по мнению эколога Дениса Насырова, таких станций в столице республики должно быть не меньше 24 — по одной на 50 тыс. человек.
— Прозрачность информации — достаточно серьёзная вещь. Но одно дело — увидеть загрязнение, и совсем другое — реагировать на это и исправлять ситуацию, — отметила Светлана Радионова во время визита на одну из таких станций в Салавате.
Андрей Назаров уточнил, что в ближайшее время будет разработана «дорожная карта» для решения экологических проблем в регионе.