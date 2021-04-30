Пьем грязь и дышим пылью: Сложно ли найти в Башкирии чистый воздух и чистую воду

Путь решения проблемы загрязнения атмосферы чиновники Башкирии видят в развитии системы мониторинга — в частности, планируется увеличить количество автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), которые позволяют более объективно оценивать состояние воздуха. Дело в том, что АСКЗА — один из элементов, необходимых для формирования системы квотирования выбросов загрязняющих веществ, которую планируется ввести в регионах. Сейчас всего девять АСКЗА на всю республику. Отметим, что на данный момент в Уфе работают три таких станции, к 2024 году в столице установят еще две. При этом, по мнению эколога Дениса Насырова, таких станций в столице республики должно быть не меньше 24 — по одной на 50 тыс. человек.