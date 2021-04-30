Милитаризм и мир: как выросли военные расходы России и других стран в 2020 году

Posted 30 апреля 2021, 18:55
Published 30 апреля 2021, 18:55
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Независимый стокгольмский институт SIPRI опубликовал ежегодный отчет о военных расходах в мире за 2020 год. Несмотря на пандемию, на оборону страны мира не стали тратить меньше. Разница между 2019 и 2020 года несущественная, но все равно небольшой рост наблюдается — на 64 млрд долларов.
Эксперты считают, что несмотря на отсутствие резкого идеологического раскола в современном мире, как это было во времена Холодной войны, соперничество в разных сферах, в том числе, и в военной все же продолжается. Где-то в умах сохраняется старая парадигма о том, что война есть продолжение политики иными средствами, при этом накапливаются вооружения:
Рейтинг стран традиционно возглавляет США. Отметим, что американский военный бюджет составляет 39% от всех мировых военных расходов. При этом в 2010–2017 гг. военные расходы США сокращались, расти они начали в течение последних трех лет.
На втором месте по военным расходам Китай, где уже 26 лет подряд военный бюджет растет каждый год. Замыкает тройку лидеров Индия.
Россия — на четвертом месте. Военный бюджет нашей страны составил 61,7 млрд долларов, что на 2,5% больше по сравнению с 2019 годом.
Ежегодный рейтинг стран по их военным затратам вызывает много вопросов у российских экспертов. Пока в Стокгольме берут расходы каждой страны и пересчитывают их в долларах. С точки зрения арифметики, все точно. Однако экономисты говорят, что необходимо перейти на учет военных расходов по паритету покупательной способности. Тогда картина мира изменилась бы существенно.