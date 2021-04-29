В России напомнили о необходимости выплаты зарплат работникам за нерабочие дни в мае

Напомним, в текущем году выходными должны были быть 1–3 мая и 8–10 мая включительно, 4–7 мая должны были быть рабочими. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими с сохранением заработка. Это было сделано после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что длинные выходные уменьшат частоту социальных контактов, в том числе в транспорте, а также уменьшат распространение коронавирусной инфекции.