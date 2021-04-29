В России напомнили о необходимости выплаты зарплат работникам за нерабочие дни в мае

Posted 29 апреля 2021, 13:27
Published 29 апреля 2021, 13:27
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Отказ от работы 4–7 мая не является основанием для неуплаты зарплаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Так, по словам Татьяны Голиковой, наличие в мае текущего года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работника. Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил норму рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате.
Также она пояснила, что тем, чей труд оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни должно быть выплачено вознаграждение, «которое определяется локальным нормативным актом работодателя».
— Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
В то же время Татьяна Голикова отметила, что порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором. Порядок работы и численность занятых в нерабочие дни сотрудников, в том числе дистанционно, необходимых для функционирования организаций, определяется ими самостоятельно, напомнила вице-премьер.
Напомним, в текущем году выходными должны были быть 1–3 мая и 8–10 мая включительно, 4–7 мая должны были быть рабочими. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими с сохранением заработка. Это было сделано после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что длинные выходные уменьшат частоту социальных контактов, в том числе в транспорте, а также уменьшат распространение коронавирусной инфекции.