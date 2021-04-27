Жителя Башкирии приговорили к пожизненному заключению за убийство шести пожилых людей

С 2008 по 2011 годы в Янаульском и Краснокамском районах были совершены три двойных убийства. У всех потерпевших из дома пропали деньги и ценности. Жертвами стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний мужчина и его 42-летний сын. По данным следствия, все они вели зажиточный образ жизни и занимались сельским хозяйством. Тогда злоумышленника не поймали.