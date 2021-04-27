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Жителя Башкирии приговорили к пожизненному заключению за убийство шести пожилых людей

27 апреля 2021, 11:45
Фото: Следком РБ
Жителя Янаульского района Башкирии приговорили к пожизненному лишению свободы за серию убийств пожилых людей, совершенных с 2008 по 2011 год. Об этом сообщает следственное управление республики.

С 2008 по 2011 годы в Янаульском и Краснокамском районах были совершены три двойных убийства. У всех потерпевших из дома пропали деньги и ценности. Жертвами стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний мужчина и его 42-летний сын. По данным следствия, все они вели зажиточный образ жизни и занимались сельским хозяйством. Тогда злоумышленника не поймали.

С 2018 по 2020 годы внимание следователей привлекла серия из 25 краж в Янаульском районе, а которые в 2018 году был осужден местный житель. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии. Способ совершения убийств и почерк преступника имел много общего с нераскрытыми делами.

Следствие установило, что подсудимый заранее планировал преступления, специально выбирая в качестве жертв пожилых людей. В некоторыми из них он знакомился лично под предлогом продажи товаров. После злоумышленник проникал к ним в дом, мужчин ударял по голове тупым предметов, а женщин душил, затем забирал деньги и ценности. Обвиняемый действовал аккуратно, стараясь не оставлять следов, а после первого убийства в 2008 году, чтобы скрыть преступление, поджег дом.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

#Новости#Башкирия#Преступление#Убийство#Анна Кононова#Общество
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