В ТПП Башкирии рассказали предпринимателям о государственной регистрации прав

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов отметил, что Управление Росреестра по Республике Башкортостан по результатам 2020 года находится в числе лидеров по количеству совершаемых сделок. В том числе с помощью электронных цифровых методов. В этом, конечно же, есть заслуга и проектного офиса, Министерства земельных и имущественных отношений, совместно с которыми постоянно готовится аналитика по районам республики.
- Торгово- промышленная палата совместно с Росреестром проводит Общественный совет, где рассматриваются результаты деятельности и планы Росреестра, в том числе те нововведения, которые ведомство внедряет, их очень много. Совместная деятельность по популяризации нововведений – это как раз наша задача. Мы готовы быть связующим звеном, которое призвано сообщать бизнесу об электронных способах регистрации сделок. Также по этому направлению мы работаем с Национальным банком республики, который постоянно на площадке ТПП РБ организует семинары, отвечает на вопросы предпринимателей–членов ТПП, - - подчеркнул Тимур Хакимов.
Подробно руководитель бизнес-объединения рассказал о «Едином дне отчетности», где руководители надзорных и проверяющих органов отвечают на вопросы предпринимателей в зале ТПП РБ. Во время пандемии это мероприятие проходило в режиме ВКС.
- От предпринимателей поступают обращения и просьбы о том, чтобы количество услуг, проводимых в электронно-цифровой форме, увеличивалось и было понятным, доступным и удобным. Чтобы сроки, совершаемых операций только сокращались, – пояснил Тимур Хакимов.
Заместитель руководителя Управления Росреестра Марина Мартынова рассказала о мерах, принимаемых Управлением для поддержки предпринимательства. Особенный акцент она сделала на перспективах использования электронного способа получения государственных услуг Росреестра, учитывая, что цифровизация услуг является для регистрирующего ведомства приоритетной задачей.
Начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра Василя Нургалиева рассказала участникам вебинара об особенностях регистрации прав коммерческой недвижимости, а врио начальника отдела государственной регистрации недвижимости Сергей Полин разъяснил процедуру изменения вида разрешенного использования земельных участков.