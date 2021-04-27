В ТПП Башкирии рассказали предпринимателям о государственной регистрации прав

- Торгово- промышленная палата совместно с Росреестром проводит Общественный совет, где рассматриваются результаты деятельности и планы Росреестра, в том числе те нововведения, которые ведомство внедряет, их очень много. Совместная деятельность по популяризации нововведений – это как раз наша задача. Мы готовы быть связующим звеном, которое призвано сообщать бизнесу об электронных способах регистрации сделок. Также по этому направлению мы работаем с Национальным банком республики, который постоянно на площадке ТПП РБ организует семинары, отвечает на вопросы предпринимателей–членов ТПП, - - подчеркнул Тимур Хакимов.