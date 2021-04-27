В России программу возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят в мае

Как сообщает «Интерфакс», в программу будут включены все стационарные лагеря в регионах страны. Чтобы получить кэшбек, путевку необходимо приобретать по карте «Мир» за безналичный расчет. Правительство выделит на данные цели более пяти миллиардов рублей, что позволит выгодно отдохнуть 357 тысячам детей.