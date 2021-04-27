В России программу возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят в мае

Как сообщает «Интерфакс», в программу будут включены все стационарные лагеря в регионах страны. Чтобы получить кэшбек, путевку необходимо приобретать по карте «Мир» за безналичный расчет. Правительство выделит на данные цели более пяти миллиардов рублей, что позволит выгодно отдохнуть 357 тысячам детей.
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать 50% от стоимости за путевки в детские лагеря. Он отметил, что необходимо сделать детский отдыха максимально доступным.
На минувшем оперативном совещании в правительстве Башкирии, премьер-министр республики Андрей Назаров заявил о возврате 75% от стоимости путевок. Он также отметил, что в республике есть указ, который предусматривает создание девяти детских профильных круглогодичных лагерей.