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В Демском районе Уфы перекроют часть дороги из-за ремонта

27 апреля 2021, 11:04
Фото: pixabay.com
В Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт улицы Ухтомского. В связи с этим частично будет перекрыта проезжая часть, сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе работ отремонтируют порядка 1,8 километра дорожного полотна. В настоящее время идут подготовительные работы, в частности начато фрезерование старого покрытия. Затем подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя асфальта и демонтажу старых бортовых камней.

В период проведения работ по фрезерованию будет перекрыта половина проезжей части. Городские службы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям дорожного движения. Кроме того, на участках ремонта возможны затруднения движения автотранспорта.

Планируется, что ремонтные работы завершатся 15 сентября.

#Новости#Ремонт дорог#Башкирия#Уфа#Анна Кононова#Общество
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