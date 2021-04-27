В Демском районе Уфы перекроют часть дороги из-за ремонта

В ходе работ отремонтируют порядка 1,8 километра дорожного полотна. В настоящее время идут подготовительные работы, в частности начато фрезерование старого покрытия. Затем подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя асфальта и демонтажу старых бортовых камней.
В период проведения работ по фрезерованию будет перекрыта половина проезжей части. Городские службы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям дорожного движения. Кроме того, на участках ремонта возможны затруднения движения автотранспорта.
Планируется, что ремонтные работы завершатся 15 сентября.