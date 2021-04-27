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Posted 27 апреля 2021, 01:00

Published 27 апреля 2021, 01:00

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии ожидается пасмурная погода с дождем и снегом

27 апреля 2021, 01:00
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня.

По данным Башгидрометцентра, сегодня столбик термометра достигнет отметки +8…+13 градусов. Ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный, северный умеренный, в южной части республики сильный.

28 и 29 апреля также прогнозируется выпадение осадков, местами пройдёт дождь со снегом.

Ночью похолодает до -1…+4 градусов, а днём температура воздуха составит +9…+14 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный.

#Александра Константинова#Общество#Новости
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