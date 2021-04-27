В Башкирии более 500 льготников не получили компенсацию по оплате услуг ЖКХ

По закону, мужчина имеет право на получение ежемесячной компенсации по оплате жилого помещения и услуг ЖКХ. Однако в феврале «Октябрьсккомунводоканал» необоснованно приостановил выплаты якобы из-за задолженности за предшествующий месяц.
Прокуратура выяснила, что это произошло из-за технического сбоя в программе, в результате чего в филиал Республиканского центра соцподдержки населения переданы недостоверные данные о долге. Это же произошло с более чем 500 льготниками.
Ведомство внесло в адрес руководства предприятие представление об устранении выявленных нарушений. В итоге права инвалида и других были восстановлены.