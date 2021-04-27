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В Башкирии более 500 льготников не получили компенсацию по оплате услуг ЖКХ

27 апреля 2021, 08:58
Фото: pixabay.com
Прокуратура проверила МУП «Октябрьсккомунводоканал» по заявлению местного жителя, который является инвалидом 2-й группы и не получил социальную поддержку в виде ежемесячной компенсации. В ходе работы ведомства были восстановлены права 500 человек.

По закону, мужчина имеет право на получение ежемесячной компенсации по оплате жилого помещения и услуг ЖКХ. Однако в феврале «Октябрьсккомунводоканал» необоснованно приостановил выплаты якобы из-за задолженности за предшествующий месяц.

Прокуратура выяснила, что это произошло из-за технического сбоя в программе, в результате чего в филиал Республиканского центра соцподдержки населения переданы недостоверные данные о долге. Это же произошло с более чем 500 льготниками.

Ведомство внесло в адрес руководства предприятие представление об устранении выявленных нарушений. В итоге права инвалида и других были восстановлены.

#Новости#ЖКХ#Башкирия#Инвалиды#Выплаты#Октябрьский#Анна Кононова#Общество
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