УФАС Башкирии приостановило аукцион на капремонт объекта культурного наследия

Заказчиком закупки выступил Октябрьский музыкальный колледж, который находится в Доме техники. Начальная сумма контракта 179,2 миллиона рублей. Согласно документации, победитель закупки должен заменить разрушенную кладку стен крыльца, заделать трещины, отремонтировать покрытие и другое. Однако определение поставщика было приостановлено управлением ФАС по жалобе ООО «Джули».