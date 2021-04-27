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УФАС Башкирии приостановило аукцион на капремонт объекта культурного наследия

27 апреля 2021, 07:20
Фото: Культурный мир Башкортостана
Управление федеральной антимонопольной службы по Башкирии приостановило аукцион на определение поставщика для проведения капитального ремонта объекта культурного наследия «Дом техники имени Ю. А. Гагарина» в городе Октябрьский. Закупка проводится в рамках нацпроекта «Культура».

Заказчиком закупки выступил Октябрьский музыкальный колледж, который находится в Доме техники. Начальная сумма контракта 179,2 миллиона рублей. Согласно документации, победитель закупки должен заменить разрушенную кладку стен крыльца, заделать трещины, отремонтировать покрытие и другое. Однако определение поставщика было приостановлено управлением ФАС по жалобе ООО «Джули».

Компания считает, что заказчик нарушил законы о защите конкуренции и контрактной системе. «Джули» просит признал жалобу обоснованной и привести документацию в соответствие с законодательством.

Окончание капремонта объекта запланировано на 31 июля 2022 года.

#Новости#Башкирия#ФАС#Капремонт#Анна Кононова#Общество
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