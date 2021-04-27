УФАС Башкирии приостановило аукцион на капремонт объекта культурного наследия

Заказчиком закупки выступил Октябрьский музыкальный колледж, который находится в Доме техники. Начальная сумма контракта 179,2 миллиона рублей. Согласно документации, победитель закупки должен заменить разрушенную кладку стен крыльца, заделать трещины, отремонтировать покрытие и другое. Однако определение поставщика было приостановлено управлением ФАС по жалобе ООО «Джули».
Компания считает, что заказчик нарушил законы о защите конкуренции и контрактной системе. «Джули» просит признал жалобу обоснованной и привести документацию в соответствие с законодательством.
Окончание капремонта объекта запланировано на 31 июля 2022 года.