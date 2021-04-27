Соединенные Штаты раздадут другим странам 60 миллионов доз AstraZeneka

Поделиться партиями препарата США будет готова, как только вакцины пройдут окончательную проверку. При этом, в какие страны будут передаваться партии вакцины Белый Дом не уточняет, пишет сайт 360tv.ru.
В ближайшие месяца США не будут испытывать потребности в использовании вакцины AstraZeneka, поскольку в стране доступны в больших количествах три других препарата, которые прошли регистрацию. Препарат AstraZeneka не получила официального одобрения американского регулятора, хотя в США имеются крупные партии этой вакцины.