Соединенные Штаты раздадут другим странам 60 миллионов доз AstraZeneka

В ближайшие месяца США не будут испытывать потребности в использовании вакцины AstraZeneka, поскольку в стране доступны в больших количествах три других препарата, которые прошли регистрацию. Препарат AstraZeneka не получила официального одобрения американского регулятора, хотя в США имеются крупные партии этой вакцины.