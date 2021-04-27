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Соединенные Штаты раздадут другим странам 60 миллионов доз AstraZeneka

27 апреля 2021, 12:12
Фото: pixabay.com
Администрация Белого Дома заявила, что готова отдать 60 миллионов доз препарата AstraZeneka другим государствам. Такое заявление сделал в своем Твиттер-аккаунте Энди Славитт, главный советник Белого дома по борьбе с ковидом.

Поделиться партиями препарата США будет готова, как только вакцины пройдут окончательную проверку. При этом, в какие страны будут передаваться партии вакцины Белый Дом не уточняет, пишет сайт 360tv.ru.

В ближайшие месяца США не будут испытывать потребности в использовании вакцины AstraZeneka, поскольку в стране доступны в больших количествах три других препарата, которые прошли регистрацию. Препарат AstraZeneka не получила официального одобрения американского регулятора, хотя в США имеются крупные партии этой вакцины.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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