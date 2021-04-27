Показатель общей смертности в России в 2020 году вырос на 17,9%

Так, показатель вырос на 17,9%. В 2020 году на тысячу человек пришлось 14,5 летальных исходов. Для сравнения, в 2019 году — 12,3 на тысячу человек. При этом количество умерших увеличилось на 323,8 тысячи и составило 2 124,5 тысячи.
Согласно отчету, продолжительность жизни в прошлом году сократилась на 1,84 года или до 71,5 года. В 2019 году ожидаемая продолжительность составила 73,34 года.
Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, сообщили в Минздраве.
Планируется обеспечить устойчивый рост численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
Как следует из отчета министерства, общая заболеваемость россиян в 2020 году уменьшилась на 5,3%. Однако выросла заболеваемость органов дыхания на 2,7%.
По итогам 2020 года в России снизилась распространенность табакокурения среди взрослых на 28%, среди россиян старше 15 лет — на 21,5%.