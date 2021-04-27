mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Показатель общей смертности в России в 2020 году вырос на 17,9%

27 апреля 2021, 10:16
Фото: pixabay.com
Общая смертность в стране с января по декабрь прошлого года составила 17,9% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минздрава РФ об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

Так, показатель вырос на 17,9%. В 2020 году на тысячу человек пришлось 14,5 летальных исходов. Для сравнения, в 2019 году — 12,3 на тысячу человек. При этом количество умерших увеличилось на 323,8 тысячи и составило 2 124,5 тысячи.

Согласно отчету, продолжительность жизни в прошлом году сократилась на 1,84 года или до 71,5 года. В 2019 году ожидаемая продолжительность составила 73,34 года.

Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, сообщили в Минздраве.

Планируется обеспечить устойчивый рост численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Как следует из отчета министерства, общая заболеваемость россиян в 2020 году уменьшилась на 5,3%. Однако выросла заболеваемость органов дыхания на 2,7%.

По итогам 2020 года в России снизилась распространенность табакокурения среди взрослых на 28%, среди россиян старше 15 лет — на 21,5%.

#Новости#Россия#Смертность#Анна Кононова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48