Показатель общей смертности в России в 2020 году вырос на 17,9%

Общая смертность в стране с января по декабрь прошлого года составила 17,9% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минздрава РФ об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

Так, показатель вырос на 17,9%. В 2020 году на тысячу человек пришлось 14,5 летальных исходов. Для сравнения, в 2019 году — 12,3 на тысячу человек. При этом количество умерших увеличилось на 323,8 тысячи и составило 2 124,5 тысячи. Согласно отчету, продолжительность жизни в прошлом году сократилась на 1,84 года или до 71,5 года. В 2019 году ожидаемая продолжительность составила 73,34 года. Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, сообщили в Минздраве. Планируется обеспечить устойчивый рост численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Как следует из отчета министерства, общая заболеваемость россиян в 2020 году уменьшилась на 5,3%. Однако выросла заболеваемость органов дыхания на 2,7%. По итогам 2020 года в России снизилась распространенность табакокурения среди взрослых на 28%, среди россиян старше 15 лет — на 21,5%.