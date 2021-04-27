Онлайн-ритейлер «Самокат» начал работу в Уфе

«Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, — отмечает Вячеслав Бочаров, основатель онлайн-ритейлера „Самокат“. — Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом».