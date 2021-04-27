Онлайн-ритейлер «Самокат» начал работу в Уфе

16 марта компания объявила о планах в ближайшие три месяца выйти во все города-миллионники России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Уфы.
Курьеры «Самоката» будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря «дарксторам» или центрам формирования заказов, которые «Самокат» открывает в разных районах города. До конца года сервис разместит на территории Уфы более 20 дарксторов и обеспечит рабочими местами 3 000 человек. Всего в 9 городах России уже действует более 550 дарксторов, а курьеры «Самоката» каждый день доставляют свыше 170.000 заказов.
«Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, — отмечает Вячеслав Бочаров, основатель онлайн-ритейлера „Самокат“. — Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом».
«Сегодняшний Сбербанк — это целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса. Если раньше мы были для своих клиентов только банком, то сегодня Сбер стал их помощником в решении многих насущных задач. Один из таких сервисов-помощников — экспресс-доставка „Самокат“. С его помощью жители Уфы смогут потратить время, которое они могли бы провести в магазинах, на что-то действительное важное», — комментирует Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка.
Оформить и получить заказ жители Уфы смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте «Самоката» более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — около 200 продуктов от популярных башкирских брендов хлебобулочных изделий, молочной и кисломолочной продукции, мясной гастрономии и других категорий. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.
В честь запуска в Уфе «Самокат» решил побольше узнать о городе и его жителях. Лучшие ответы попадут на билборды города, а их авторы получат ценные призы — гаджеты и сертификаты на покупки в «Самокате». Конкурс продлится с 1 по 9 мая, для участия необходимо заполнить форму на сайте ufa.samokat.ru