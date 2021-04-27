Итальянца выселили с острова Буделли, на котором он в одиночестве прожил 32 года

В 2020 году власти заявили, что итальянец незаконно переоборудовал радиостанцию времен Второй Мировой войны в хижину и потребовали его переселения. На поддержку мужчины встали тысячи людей. Им удалось собрать более 70 тысяч подписей, чтобы Мауро позволили остаться, однако он сам решил перебраться на соседней остров. Теперь он будет жить в небольшой квартире.