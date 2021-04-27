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Итальянца выселили с острова Буделли, на котором он в одиночестве прожил 32 года

27 апреля 2021, 07:46
Фото: pixabay.com
Власти Италии заставили 81-летнего Мауро Боранди покинуть остров Буделли, где он 32 года жил один. Мужчина провел в одиночестве с 1989 года. Компанию ему составляли лишь дикие кролики.

Как сообщает канал «Би-би-си», мужчина переехал на остров, чтобы сбежать от потребительства и политической ситуации в стране. Вдали от цивилизации он завел аккаунт в Twitter, чтобы публиковать фотографии пейзажей.

В 2020 году власти заявили, что итальянец незаконно переоборудовал радиостанцию времен Второй Мировой войны в хижину и потребовали его переселения. На поддержку мужчины встали тысячи людей. Им удалось собрать более 70 тысяч подписей, чтобы Мауро позволили остаться, однако он сам решил перебраться на соседней остров. Теперь он будет жить в небольшой квартире.

Остров Буделли сначала принадлежал миланскому агентству недвижимости, а затем частному предпринимателю. Однако национальный парк через суд признал сделку незаконной и в 2016 году остров вернулся в управление государству.

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