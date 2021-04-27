«Детей страшно отпускать». В Салавате стая собак загрызла кошку на глазах прохожих

Напомним, фракция ЛДПР предложила приостановить действие закона об ответственном обращении с животными из-за нападений бездомных собак на людей и многочисленных жалоб на стаи. При этом власти не могут решить проблему из-за нехватки средств и отсутствия приютов для содержания животных. В настоящее время тех собак, которые попадают в питомники, затем отпускают снова с бирками в ушах. Член фракции Вячеслав Рябов отметил, что до принятия закона обращений по поводу бездомных животных было значительно меньше.