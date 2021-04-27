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«Детей страшно отпускать». В Салавате стая собак загрызла кошку на глазах прохожих

27 апреля 2021, 12:33
Фото: Вконтакте
В соцсетях появилась жалоба жителя города о том, что около дома № 22 на бульваре Космонавтов в Салавате стая собак напала на кошку и загрызла её.

Пользователь соцсети сообщает, что собаки не реагировали на крики, а разогнать их смогла только проезжающая мимо машина.

А куда они побежали после? Прямиком в парк, туда, где гуляют дети, которые бегают и меньше всего думают о бездомных озверевших собаках, сообщает в посте.

Автор публикации отмечает, что в Салавате стало очень много бездомных собак. В комментариях пишут, что аналогичный случай произошел возле дома № 43 на улице Калинина, где кошку «чуть не разодрали», правда, стаю злых собак удалось разогнать.

А неделей ранее собака напала на девочку возле дома. Нужно что-то делать, детей страшно на улицу отпускать, пишет Александр Ш.

Напомним, фракция ЛДПР предложила приостановить действие закона об ответственном обращении с животными из-за нападений бездомных собак на людей и многочисленных жалоб на стаи. При этом власти не могут решить проблему из-за нехватки средств и отсутствия приютов для содержания животных. В настоящее время тех собак, которые попадают в питомники, затем отпускают снова с бирками в ушах. Член фракции Вячеслав Рябов отметил, что до принятия закона обращений по поводу бездомных животных было значительно меньше.

Спустя несколько дней после предложенной инициативы, 17 апреля, в селе Сафарово Учалинского района стая собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде. В результате ребенок скончался от полученных травм. Жительница села рассказала, что на улицах ходит много больших и агрессивных собак, из-за чего страшно отпускать детей. Следственное управление по Башкирии возбудило уголовное дело по данному факту, а Следком РФ взял на контроль расследование случая. Через пару дней был задержан глава Сафаровского сельсовета по обвинению в халатности. По данным следствия, чиновник неоднократно игнорировал жалобы местных жителей на агрессивных безнадзорных животных.

Депутаты Госсобрания Башкирии заявили о пересмотре закона о запрете отстрела собак после трагедии с ребенком. Позже было установлено, что на мальчика напали не бездомные собаки, в связи с этим республиканский парламент предложил регистрировать домашних животных.

В настоящее время в Башкирии, по данным управления ветеринарии, насчитывается более 150 тысяч безнадзорных собак. В 2020 году в республике зарегистрирован 251 случая нападения на людей. Отметим, в 38 районах не были освоены средства от отлов бездомных собак за первый квартал 2021 года. Среди муниципалитетов с нулевым освоением денег оказались Иглинский, Чекмагушевский и Куюргазинский районы, а также Стерлитамак, Кумертау и Салават.

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