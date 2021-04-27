Дегтярев поставил задачу по разработке дорожной карты межмуниципальных маршрутов

В свою очередь транспортные организации попросили пересмотреть размер субсидий на один километр. Сегодня компании получают по 1 рублю за километр по обычным маршрутам и 33 руб. — по дачным направлениям. Перевозчики заявили, что подобные ставки не отвечают новым ценовым реалиям на топливо и запчасти.