Дегтярев поставил задачу по разработке дорожной карты межмуниципальных маршрутов

Как сообщает vostokmedia.com, Дегтярев встретился с руководителями транспортных компаний на одном из автовокзалов Хабаровска. Встрече предшествовала поездка главы региона в село Гаровка-1, где он узнал о фактах нарушения графика маршруток и переполненных автобусах. Тогда он пообещал навести порядок и поговорить с перевозчиками.
В свою очередь транспортные организации попросили пересмотреть размер субсидий на один километр. Сегодня компании получают по 1 рублю за километр по обычным маршрутам и 33 руб. — по дачным направлениям. Перевозчики заявили, что подобные ставки не отвечают новым ценовым реалиям на топливо и запчасти.
Комментируя ситуацию, Дегтярев предложил разработать дорожную карту, которая определит новые инструменты регулирования перевозок по региону. Ответственные ведомства должны будут предложить идеи по оптимизации маршрутов и поддержке предпринимателей в обновлении автопарка.
По мнению экспертов, в «ручном режиме» Дегтярев смог привлечь к решению транспортной проблемы правительство региона, руководство муниципалитетов и перевозчиков. Так вопрос получится решить быстрее.