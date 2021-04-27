mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дегтярев поставил задачу по разработке дорожной карты межмуниципальных маршрутов

27 апреля 2021, 10:56
Фото: youtube.com
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о необходимости создания новой дорожной карты межмуниципальных маршрутов, которая станет частью реформирования системы общественного транспорта. Ранее на организацию транспортного сообщения жаловались местные жители.

Как сообщает vostokmedia.com, Дегтярев встретился с руководителями транспортных компаний на одном из автовокзалов Хабаровска. Встрече предшествовала поездка главы региона в село Гаровка-1, где он узнал о фактах нарушения графика маршруток и переполненных автобусах. Тогда он пообещал навести порядок и поговорить с перевозчиками.

В свою очередь транспортные организации попросили пересмотреть размер субсидий на один километр. Сегодня компании получают по 1 рублю за километр по обычным маршрутам и 33 руб. — по дачным направлениям. Перевозчики заявили, что подобные ставки не отвечают новым ценовым реалиям на топливо и запчасти.

Комментируя ситуацию, Дегтярев предложил разработать дорожную карту, которая определит новые инструменты регулирования перевозок по региону. Ответственные ведомства должны будут предложить идеи по оптимизации маршрутов и поддержке предпринимателей в обновлении автопарка.

По мнению экспертов, в «ручном режиме» Дегтярев смог привлечь к решению транспортной проблемы правительство региона, руководство муниципалитетов и перевозчиков. Так вопрос получится решить быстрее.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48