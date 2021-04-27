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Башкирия получила в собственность земли для создания музея под открытым небом

27 апреля 2021, 10:00
Фото: pixabay.com
В Башкирии завершился процесс смены собственника участка размером 3 гектара в Уфе. На нем планируют построить музей под открытым небом.

Как сообщил Mkset представитель Республиканского историко-культурного музей-заповедника «Древняя Уфа» Шамиль Ишмуратов, участок был предоставлен республике территориальным управлением Росимущества еще в 2014 году, однако форма собственности все это время была федеральная. Сейчас же завершился процесс передачи собственности региональным властям.

Известно, что участок расположен неподалеку от уфимского ботанического сада, между улицей Сагита Агиша и проспектом Салавата Юлаева. По словам Шамиля Ишмуратова, на участке планируют построить музей под открытым небом, но когда это произойдет неизвестно.

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