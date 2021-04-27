Башкирия получила в собственность земли для создания музея под открытым небом

Как сообщил Mkset представитель Республиканского историко-культурного музей-заповедника «Древняя Уфа» Шамиль Ишмуратов, участок был предоставлен республике территориальным управлением Росимущества еще в 2014 году, однако форма собственности все это время была федеральная. Сейчас же завершился процесс передачи собственности региональным властям.