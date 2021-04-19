В Башкирии возбуждено уголовное дело после жестокого избиения экоактивиста

Как сообщил Mkset соратник пострадавшего Камил Мухамедьянов, нападение произошло около 17.00, когда Юмагулов приехал в магазин на улице Б. Валида за запчастями для автомобиля. По его словам, внезапно на него напали двое мужчин с битами в черной одежде и черных масках. Юмагулов смог отбиться от них и бросился в сторону управления полиции за помощью. Однако по пути он столкнулся с третьим нападавшим, который нанес настолько сильные удары, что у Юмагулова оказались сломаны обе ноги, а также есть другие телесные повреждения.