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Posted 19 апреля 2021, 06:54

Published 19 апреля 2021, 06:54

Modified 17 октября 2022, 20:57

Updated 17 октября 2022, 20:57

В Башкирии возбуждено уголовное дело после жестокого избиения экоактивиста

19 апреля 2021, 06:54
Трое неизвестных с битами напали на экоактивиста Ильдара Юмагулова, мужчина госпитализирован с переломами обеих ног.

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что в Баймакском районе накануне был жестоко избит 45-летний местный экоактивист Ильдар Юмагулов.

Как сообщил Mkset соратник пострадавшего Камил Мухамедьянов, нападение произошло около 17.00, когда Юмагулов приехал в магазин на улице Б. Валида за запчастями для автомобиля. По его словам, внезапно на него напали двое мужчин с битами в черной одежде и черных масках. Юмагулов смог отбиться от них и бросился в сторону управления полиции за помощью. Однако по пути он столкнулся с третьим нападавшим, который нанес настолько сильные удары, что у Юмагулова оказались сломаны обе ноги, а также есть другие телесные повреждения.

В пресс-службе минздрава РБ пояснили, что у Юмагулова состояние средней тяжести, при этом он отказался от госпитализации и намерен самостоятельно, при помощи близких, навещать нужных врачей.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, по факту избиения Ильдара Юмагулова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенного группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия).

— Проводятся мероприятия для установления лиц, совершивших преступление, — уточнили представители МВД республики.

Нападение на Юмагулова вызвало широкий резонанс. Участники обсуждения в соцсетях склоняются к мнению, что экоактивиста избили в связи с его активной позицией по вопросам разработки золотодобывающих карьеров в Баймакском районе и очистных сооружений в Баймаке. Ранее мужчина столь же активно выступал за сохранение шихана Куштау и хребта Крыктытау от промышленных разработок.

— Папе сломали обе ноги, но не сломали его дух, он сказал — передать привет всем друзьям, — такое сообщение в соцсетях разместили дети Ильдара Юмагулова.

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#Татьяна Майорова,#Происшествия#Новости#Избиение
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