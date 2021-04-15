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Posted 15 апреля 2021, 05:12

Published 15 апреля 2021, 05:12

Modified 14 марта, 06:59

Updated 14 марта, 06:59

В России зафиксировали снижение уровня бедности

15 апреля 2021, 05:12
Росстат опубликовал данные об уровне бедности в стране. По данным экспертов, показатель в 2020 году снизился по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 году доля граждан с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума составила 12,15 или 17,8 миллиона человек. Для сравнения, в 2019 году показатель находился на уровне 12,3% 18,1 миллиона россиян.

В IV квартале прошлого года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 миллионов и составило 9,2% от всего населения. При этом в III квартале показатель составил 18,8 миллионов. Как пояснили в Росстате, число россиян, находящихся за чертой бедности, удалось снизить благодаря программам социальной поддержки.

Напомним, Mkset проводит эксперимент «„Прожиточный минимум“: Выжить любой ценой», в рамках которого корреспонденты издания Карина Мамаева и Татьяна Майорова пытаются прожить на 10 641 рубль. Еженедельно журналисты рассказывают о своих тратах и переживаниях.

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#Анна Кононова#Общество#Новости#Черта бедности#Бедность#Россия#Статистика#Прожиточный минимум
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