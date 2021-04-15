В России зафиксировали снижение уровня бедности

В IV квартале прошлого года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 миллионов и составило 9,2% от всего населения. При этом в III квартале показатель составил 18,8 миллионов. Как пояснили в Росстате, число россиян, находящихся за чертой бедности, удалось снизить благодаря программам социальной поддержки.