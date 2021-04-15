В России зафиксировали снижение уровня бедности

Posted 15 апреля 2021, 05:12
Published 15 апреля 2021, 05:12
Modified 14 марта, 06:59
Updated 14 марта, 06:59
В 2020 году доля граждан с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума составила 12,15 или 17,8 миллиона человек. Для сравнения, в 2019 году показатель находился на уровне 12,3% 18,1 миллиона россиян.
В IV квартале прошлого года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 миллионов и составило 9,2% от всего населения. При этом в III квартале показатель составил 18,8 миллионов. Как пояснили в Росстате, число россиян, находящихся за чертой бедности, удалось снизить благодаря программам социальной поддержки.
Напомним, Mkset проводит эксперимент «„Прожиточный минимум“: Выжить любой ценой», в рамках которого корреспонденты издания Карина Мамаева и Татьяна Майорова пытаются прожить на 10 641 рубль. Еженедельно журналисты рассказывают о своих тратах и переживаниях.