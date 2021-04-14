В Воронежской области костры будут искать беспилотники

Posted 14 апреля 2021, 17:47
Published 14 апреля 2021, 17:47
Modified 17 октября 2022, 20:52
Updated 17 октября 2022, 20:52
С середины апреля Воронежская область вводит особый противопожарный режим. Одной из ограничительных мер является запрет на разжигание костров. Власти региона намерены привлечь беспилотные летательные аппараты для поиска тех, кто нарушает правила, пишет infox.ru.
Сообщается, что БПЛА будут летать по определенным маршрутам, но ни их, ни графики полетов разглашать не будут.
Руководство регионального МЧС обратилось к руководителям муниципалитетов, где имеются беспилотники, и попросило помочь в формировании патрульных групп.