В Башкирии за сутки стало известно о четырех случаях смерти от коронавируса

Posted 14 апреля 2021, 08:17
Published 14 апреля 2021, 08:17
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Минздраве республики, от опасного заболевания вылечились 30 079 человек, в том числе 187 за прошедшие сутки.
Также продолжает поступать информация о случаях смерти от коронавируса. За прошедший день стало известно о гибели четыре пациентов.
Вакцинировались от коронавируса 113409 человек, в том числе 1926 – за прошедшие сутки.