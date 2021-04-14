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Posted 14 апреля 2021, 08:17

Published 14 апреля 2021, 08:17

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии за сутки стало известно о четырех случаях смерти от коронавируса

14 апреля 2021, 08:17
В Башкирии за минувшие сутки заразились коронавирусом ровно 100 человек. Общее количество заболевших достигло 33 803 человек.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Минздраве республики, от опасного заболевания вылечились 30 079 человек, в том числе 187 за прошедшие сутки.

Также продолжает поступать информация о случаях смерти от коронавируса. За прошедший день стало известно о гибели четыре пациентов.

Вакцинировались от коронавируса 113409 человек, в том числе 1926 – за прошедшие сутки.

#Карина Мамаева#Общество#Новости
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