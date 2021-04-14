Тренды в интерьере 2021: делаем стильный ремонт в квартире и своем доме в Уфе

Posted 14 апреля 2021, 14:34
Published 14 апреля 2021, 14:34
Modified 3 февраля, 06:44
Updated 3 февраля, 06:44
Во время карантина мы все осознали, что дом — это, действительно, наша крепость, осада которой может длиться непредсказуемо долго. Поэтому главные тенденции в интерьерных решениях 2021 года — это эргономика и функциональность пространства, натуральные материалы и внимание к деталям.
Продуманный подход к решению дизайнерских задач — прерогатива не только небольших квартир. Сегодня это основа любого дизайна вне зависимости от площади помещения.
Как определиться с выбором стиля и наполнения той или иной комнаты, ведь каждая из них выполняет определённые функции в нашей жизни? Ввести нас в курс дела и поделиться примерами согласился Рустам Галиаскаров, директор компании, которая изменила рынок ремонта в Уфе, «Знаем как»:
— Главное — правильно зонировать помещение, чтобы не было перегруза. Этого можно добиться с помощью перегородки, мебели или разных сценариев освещения.
Одним из решений для эргономичного пространства является закрытая система хранения. Шкафы больше не выделяются, но становятся частью интерьера. В своих проектах мы часто используем этот приём и не только для систем хранения. Например, недавно для своих клиентов мы реализовали кухню-невидимку. Благодаря такому решению у нас получилось добиться баланса между эстетикой и функциональностью в интерьере. Скрытая кухня позволяет легко изменять пространство в зависимости от ваших задач. Закрыв фасад, вы получите уютную гостиную, где можете провести онлайн совещание или встретить гостей. Или за считанные минуты она преобразится по вашему желанию в удобную и функциональную кухню-столовую для приготовления семейного ужина.
Ещё один тренд набирающий популярность — это скрытые двери. Сливаясь со стенами, они визуально увеличивают пространство. Увеличенный дверной проём на 20 см поможет вытянуть комнату вверх приподнимая потолок.
2020 год показал насколько важен контакт с природой. Поэтому среди тенденций 2021 года особое место заняли натуральные материалы. Дерево придаёт уют и благородство интерьеру. Наши дизайнеры часто используют дерево не только в качестве напольного покрытия или материала для изготовления мебели, но и в качестве отделки стен. Одной акцентной стены будет достаточно. Хорошая идея — выделить ее гладкими панелями с красивой текстурой древесины или деревянными рейками.
Не менее популярным материалом является мрамор. Он всегда смотрится элегантно, поэтому его можно смело использовать даже в минималистичном стиле. Это идеальный выбор для изготовления столешниц, островной конструкции или барной стойки. Также мрамор довольно часто используют для покрытия полов или оформления биокамина. Кстати, биокамины создают уютную и спокойную атмосферу и помогают расслабиться. Благодаря такому решению ваши зимние вечера всегда будут наполнены теплом и счастьем. В качестве более доступной альтернативы мрамору можно использовать керамогранит.
Ну, и последний пункт — это правильное освещение. Именно с помощью этого инструмента вы можете зонировать пространство, придать индивидуальность интерьеру, расставить акценты, создать свою комфортную именно для вас атмосферу. Разрабатывая проекты, мы всегда предлагаем нашим клиентам разноплановое освещение: как минимум три-четыре типа, с помощью которых можно создавать разные световые сценарии. Отличный способ разнообразить современный стиль, добавить динамику в интерьер и задать тон композиционной целостности дизайнерским замыслам — световые линии. Они стали трендом в дизайне интерьера 2020 года и прочно удерживают лидирующие позиции в 2021. Световые линии открывают массу дизайнерских возможностей для создания интерьера помещения: они могут быть любой геометрии, прямые, ломанные и радиусные. Это решение встроенного света превращает любой потолок в уникальный по дизайну и может выступать, как в качестве основного, так и дополнительного освещения. Такой приём поможет при разделении комнаты на зоны и будет незаменим при освещении длинных вытянутых помещений, так как визуально расширяет пространство и приподнимает потолок.
Всего за два года компания «Знаем как» реализовала 90 авторских проектов в таких известных жилых комплексах, как: «Аристократ», «Квартал Энтузиастов», «Уфимский Кремль», «Венский лес», клубный исторический квартал «На Успенской» и другие.
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