Тренды в интерьере 2021: делаем стильный ремонт в квартире и своем доме в Уфе

Ну, и последний пункт — это правильное освещение. Именно с помощью этого инструмента вы можете зонировать пространство, придать индивидуальность интерьеру, расставить акценты, создать свою комфортную именно для вас атмосферу. Разрабатывая проекты, мы всегда предлагаем нашим клиентам разноплановое освещение: как минимум три-четыре типа, с помощью которых можно создавать разные световые сценарии. Отличный способ разнообразить современный стиль, добавить динамику в интерьер и задать тон композиционной целостности дизайнерским замыслам — световые линии. Они стали трендом в дизайне интерьера 2020 года и прочно удерживают лидирующие позиции в 2021. Световые линии открывают массу дизайнерских возможностей для создания интерьера помещения: они могут быть любой геометрии, прямые, ломанные и радиусные. Это решение встроенного света превращает любой потолок в уникальный по дизайну и может выступать, как в качестве основного, так и дополнительного освещения. Такой приём поможет при разделении комнаты на зоны и будет незаменим при освещении длинных вытянутых помещений, так как визуально расширяет пространство и приподнимает потолок.