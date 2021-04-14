Глава Башкирии провел экстренное совещание из-за ситуации с половодьем

Больше всего подтоплений зафиксировано в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах. На контроле находятся 15 муниципалитетов. Для информирования жителей было принято решение ежедневно проводить брифинги, пока пик половодья не отступит. Обратиться за помощью к волонтерам партии «Единая Россия» можно по телефону: 8-800-201-89-03.