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Posted 14 апреля 2021, 03:28

Published 14 апреля 2021, 03:28

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Глава Башкирии провел экстренное совещание из-за ситуации с половодьем

14 апреля 2021, 03:28
Накануне вечером в правительстве Башкирии провели экстренное заседание по вопросам борьбы с половодьем. По данным МЧС республики, рост уровня воды продолжает фиксироваться ежедневно. Причиной топу могли стать ледовые заторы. На реках насчитывается 21 таких участков.

— Сегодня команда взрывников из войсковой части в Алкино ликвидировала затор на реке Инзер в районе села Ассы Белорецкого района и с завтрашнего дня приступит к работе в Архангельском районе, – отметил начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.

Больше всего подтоплений зафиксировано в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах. На контроле находятся 15 муниципалитетов. Для информирования жителей было принято решение ежедневно проводить брифинги, пока пик половодья не отступит. Обратиться за помощью к волонтерам партии «Единая Россия» можно по телефону: 8-800-201-89-03.

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