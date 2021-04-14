Газпромбанк Лизинг передал новые машины скорой помощи в больницу Подмосковья

Posted 14 апреля 2021, 14:15
Published 14 апреля 2021, 14:15
Modified 17 октября 2022, 20:52
Updated 17 октября 2022, 20:52
В целом медики получили 167 новых машин общей стоимостью 1,2 млрд рублей. Покупка была совершена в рамках государственной программы льготного лизинга «Автопром», реализацией которой занимается Минпромторг России, сообщает Inkazan.
Всего было передано 42 комплекта ключей от новых машин, в течение месяца поставят еще 71 транспортное средство. Ранее медики уже получили 54 авто, которые оказались полезными в период пандемии.
В новых скорых имеется все необходимое медицинское оборудование. Речь идет о дефибрилляторе, электрокардиографе, портативном аппарате ИВЛ и многом другом.
«В этом году мы планируем закупить технику, чтобы на линии работало около 800 машин. Нам требуется на четверть увеличить количество скорых, чтобы растущее Подмосковье — те, кто нуждается, — получали оперативную помощь», — заявил Воробьев. Он отметил, что в разгар эпидемии врачи получали до 12 тысяч вызовов за сутки, хотя обычно эти цифры двукратно меньше.
«Этот проект имеет для нас особенное значение, поскольку он вносит значительный вклад в повышение доступности медицинской помощи для населения Московской области, а также способствует достижению показателей нацпроекта «Здравоохранение», — подчеркнул Максим Калинкин. Он также добавил, что этот проект позволил поддержать не только медиков, но и отечественный автопром, поскольку все машины были выпущены на территории страны.
«Мы имеем заинтересованность в развитии сотрудничества с Подмосковьем и готовы наращивать инвестиции в реализацию соцпроектов региона», — заявил руководитель лизинговой компании.
Сейчас в распоряжении ГБУЗ «Московская областная станция скорой медицинской помощи» находится примерно 900 машин. За последние семь лет автопарк был обновлен на 70%. В предстоящих планах подмосковной администрации — приобретать по 95 машин ежегодно, что позволит за четырехлетний период уменьшить средний возраст транспортных средств с 5 до 3 лет.