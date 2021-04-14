Газпромбанк Лизинг передал новые машины скорой помощи в больницу Подмосковья

«В этом году мы планируем закупить технику, чтобы на линии работало около 800 машин. Нам требуется на четверть увеличить количество скорых, чтобы растущее Подмосковье — те, кто нуждается, — получали оперативную помощь», — заявил Воробьев. Он отметил, что в разгар эпидемии врачи получали до 12 тысяч вызовов за сутки, хотя обычно эти цифры двукратно меньше.