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Posted 13 апреля 2021, 06:00

Published 13 апреля 2021, 06:00

Modified 17 октября 2022, 20:49

Updated 17 октября 2022, 20:49

Земфира выпустила песню на татарском языке, которую пела ее мама

13 апреля 2021, 06:00
Накануне певица из Уфы Земфира Рамазанова опубликовала альбом «Северный ветер», куда вошел саундтрек к одноименному фильму Ренаты Литвиновой. Помимо этого в сборнике оказалась песня, которую, предположительно, пела мама певицы.

Альбом завершает фантасмагорический трек «Фло», в основу которого легла татарская народная песня «Жырым сина кучтэнэч», что в переводе означает «Песня тебе в подарок». Саундтрек начинается как сказка, которая по итогу превращается в триллер. При этом песня звучит в реверсивном (обратном) направлении, что придет необычность композиции. В песне звучит взрослый женский мелодичный голос.

Пользователи соцсетей предположили, что «Фло» отсылает к маме Земфиры, Флориде Рамазановой, которая родилась 12 апреля, в день выхода саундтрека. Ушла она из жизни в 2015 году на 69-м году жизни из-за болезни. Флориду Хакиевну похоронили там же, где в 2009 году был погребен отец Земфиры, на Северном кладбище в Уфе.

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