Земфира выпустила песню на татарском языке, которую пела ее мама

Posted 13 апреля 2021, 06:00
Published 13 апреля 2021, 06:00
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
Альбом завершает фантасмагорический трек «Фло», в основу которого легла татарская народная песня «Жырым сина кучтэнэч», что в переводе означает «Песня тебе в подарок». Саундтрек начинается как сказка, которая по итогу превращается в триллер. При этом песня звучит в реверсивном (обратном) направлении, что придет необычность композиции. В песне звучит взрослый женский мелодичный голос.
Пользователи соцсетей предположили, что «Фло» отсылает к маме Земфиры, Флориде Рамазановой, которая родилась 12 апреля, в день выхода саундтрека. Ушла она из жизни в 2015 году на 69-м году жизни из-за болезни. Флориду Хакиевну похоронили там же, где в 2009 году был погребен отец Земфиры, на Северном кладбище в Уфе.