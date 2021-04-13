Земфира выпустила песню на татарском языке, которую пела ее мама

Пользователи соцсетей предположили, что «Фло» отсылает к маме Земфиры, Флориде Рамазановой, которая родилась 12 апреля, в день выхода саундтрека. Ушла она из жизни в 2015 году на 69-м году жизни из-за болезни. Флориду Хакиевну похоронили там же, где в 2009 году был погребен отец Земфиры, на Северном кладбище в Уфе.