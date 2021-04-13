В нашей стране проводятся 2 призывные кампании в году: весенняя – она стартует с 1 апреля и заканчивается 15 июля, и осенняя - начинается 1 октября и финиширует 15 декабря. Официально летней и зимней кампаний не существует. Даже несмотря на то, что весенний призыв и захватывает летние месяцы, все процессы призыва относятся к весенней призывной кампании. Так же происходит и с осенней кампанией: декабрьские призывные действия относятся к осеннему призыву.
В этом году, несмотря на пандемию, сроки весенней призывной кампании остались прежними: с 1 апреля по 15 июля 2021 года, за этот период должны пройти все призывные мероприятия (медкомиссия, определение годности или не годности к службе призывника, отправка в воинскую часть). По-прежнему мужчины, работающие в сфере образования, имеют законную месячную отсрочку – призываются они только с 1 мая, что позволяет им принять экзамены, и они же освобождаются от осеннего призыва. А вот жители сельской местности наоборот: освобождаются от этого весеннего призыва для проведения хозяйственных работ и только после сбора урожая они попадают в осеннюю призывную кампанию, которая обычно начинается 1 октября и заканчивается 15 декабря. Если вы являетесь призывником, занятым на сельскохозяйственных работах или являетесь представителем педагогической сферы, то стоит заблаговременно уведомить об этом военкомат, предоставив подтверждающие справки.
В 2021 году, в условиях пандемии, весенняя призывная кампания проводится в особом формате: помимо масочного режима, соблюдения дистанции и санитарной обработки помещений, по требованию министра обороны к работе с призывниками должны быть допущены только сотрудники, имеющие антитела к коронавирусу, либо сделавшие прививки от Ковида. Также этот призыв отличается наличием 14-ти дневного карантина для прибывших в часть новобранцев.
В этом году, согласно приказу Президента, весеннему призыву для прохождения срочной службы подлежат 134 650 человек по России, из них 5150 - в Башкортостане. Отметим, что в 2020 году наша республика показала лучшие результаты по призыву в армию среди 29 субъектов Центрального военного округа, отправив отбывать воинскую повинность более 9 000 призывников.
Из статьи 23 ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» следует, что от весеннего призыва освобождаются следующие молодые люди:
- отслужившие или проходящие службу в РФ;
- прошедшие или прошедшие альтернативную службу;
- отслужившие в другой стране по международному договору;
- не годные по состоянию здоровья: имеется заболевание из утвержденного перечня болезней, состоящего из 16 категорий (постановление правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»);
- ограниченно годные по состоянию здоровья;
- имеющие ученую степень;
- имеющие непогашенную, неснятую судимость;
- находящиеся под следствием;
- арестованные;
- являющиеся близким родственником (сыном или братом) военнослужащего, погибшего на военной службе или сборах;
- являющиеся близким родственником (сыном или братом) военнослужащего, погибшего от контузий или травм, полученных на службе или сборах;
Призывник может рассчитывать на отсрочку от армии, если он:
- является опекуном несовершеннолетних сестер, братьев или имеет на попечении престарелых родителей;
- воспитывает в одиночку детей;
- имеет беременную супругу, находящуюся на 26-м или более позднем сроке беременности;
- обучается в высшем учебном заведении на очной форме;
- имеет в семье ребенка-инвалида до 3-х лет;
- состоит в браке и имеет двух и более детей;
- является сотрудником МВД, противопожарной службы, уголовно-исполнительных органов. Призывник в этом случае освобождается на время службы в этих структурах;
- является кандидатом на управленческие должности в органы местного самоуправления, но только на время проведения выборов;
- является депутатом Государственной Думы, либо представителем государственной власти в регионе.
Желательно заранее собрать все необходимые справки и документы, подтверждающие право призывника на отсрочку или освобождение от армии.
Из закона «О воинской обязанности и военной службе» следует, что призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, стоящие на воинском учете, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории нашей страны. Обычно в 16-17 лет каждый молодой человек ставится на воинский учет и получает приписное свидетельство.
Молодые люди подлежат призыву в армию при достижении полных 18-ти лет. Бывает, что военкоматы присылают повестки до наступления этого возраста, что является грубым нарушением и такая повестка является недействительной. Если совершеннолетие наступает до окончания школы, то юноша получает отсрочку до следующего призыва, до 1 октября: ему дается время на поступление в вуз или колледж. А поступив на очную форму обучения, можно рассчитывать на отсрочку.
Студенты очной формы, впервые обучающиеся на специалиста, бакалавра или магистра, согласно статье 24 закона «О воинской обязанности и военной службе», имеются право на отсрочку на «период освоения образовательной программы». Однако, в законе «Об образовании» в статье 59 пункте 4 говорится, что в такой период входит последипломный отпуск, на который, соответственно, тоже распространяется отсрочка. Чтобы его получить, необходимо написать заявление в вуз и, если вы планируете дальнейшее обучение в магистратуре или аспирантуре, использовать это время для подачи документов.
Помните, что датой окончания вуза является приказ об отчислении, который обычно оформляется после получения диплома.
Под призыв попадают мужчины до того, как им исполнится полных 27 лет. Многие считают, что если уклоняться от армии, а на следующий день после наступления заветного возраста прийти в военный комиссариат и пройти медкомиссию, то можно получать военный билет и быть зачисленным в запас. Так можно было поступить до 26 декабря 2014 года, теперь же при активном уклонении от армии без законных на то оснований (не оформил отсрочку и не был освобождён призывной комиссией), такому молодому человеку выдается справка, которую в быту прозвали справкой «уклониста», так как в ней прописывается, что ее владелец без уважительных причин не прошел военную службу. Получить ее могут не только прятавшиеся от военкомата мужчины, но и те, про кого комиссариат забыл, например, при потере личного дела. Такая справка может стать причиной отказа, если уклонист решит трудоустроиться в силовые структуры либо органы государственной или муниципальной власти.
Военнообязанные молодые люди с 1 апреля, с начала весенней призывной кампании, получают повестки для прохождения медицинского освидетельствования – медкомиссии, которая определит категорию годности к военной службе. В повестке указывается имя и фамилия юноши, адрес и причина вызова в военкомат. Вручается она лично призывнику под роспись и необязательно по месту жительства - принести ее могут и на место работы, и в учебное заведение. Если, получив повестку, молодой человек не является в военкомат, то он считается нарушителем закона и на молодого человека могут завести уголовное дело по статье 328 УК РФ, что может обернуться штрафом или принудительными работами, а максимальное наказание за неявку —лишение свободы сроком аж до 2-х лет.
На медкомиссии призывники проходят осмотр у 7 врачей: терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра и стоматолога. По его результату, призывнику присваивается одна из категорий:
А – годен к военной службе;
Б – годен с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен;
Г – временно не годен;
Д – или «белый билет» - не годен. Эта категория полностью освобождает мужчину от армии, даже при наступлении военного времени.
В зависимости от того, к какой категории отнесли молодого человека по здоровью, он может попасть в сухопутные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, десантный войска или спецподразделения.
Если в процессе прохождения медкомиссии у призывника по результатам осмотра или после изучения предоставленных медицинских документов, обнаруживаются или подтверждаются проблемы со здоровьем, то юношу отправляют на дополнительное обследование в больницу, поликлинику или диспансер, ведь список заболеваний, при которых призывника не возьмут в армию или предоставят отсрочку, достаточно велик. Например, при таких нарушениях, как плоскостопие, проблемы со зрением, гипертония, астма, сколиоз, язва желудка или прочих заболеваниях, входящих в постановление «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», медкомиссия дает отсрочку или вообще освобождает от несения воинской повинности, что позволяет получить военный билет.
Бывает, что комиссия не успевает утвердить решение до окончания призывной кампании, в этом случае все ее выводы аннулируются, а призывник проходит вновь медкомиссию в следующем призыве. Годный к прохождению службы призывник отправляется на сборный пункт, где ему присваивают звание «рядовой» - с этого момента начинается отсчет армейского года. Также проводят дактилоскопическую регистрацию, выдают обмундирование, жетон с номером и отправляют на место, где солдат-срочник будет проходить службу. Обычно новобранцы недолго задерживаются на сборном пункте, но бывает, что здесь они проводят не одну неделю, т.к. разрешается иметь резерв призывников, который используется для пополнения воинских команд. Бывает, что по религиозным или иным убеждениям, призывники выбирают альтернативную гражданскую службу: в больницах, психоневрологических интернатах, в домах престарелых и иных государственных предприятиях. Такой вариант значительно продолжительнее срочной.
Два раза в год министр обороны утверждает приказ о демобилизации, поэтому существует 2 волны увольнения в запас. Датой окончания военной службы по призыву является день, когда военнослужащий исключен из списков части. Отслужив год, солдат получает вожделенный военный билет - документ воинского учета гражданина, пребывающего в запасе. Однако отношения с военным комиссариатом на этом не заканчиваются: любого мужчину, кроме тех, кому присвоили категорию годности «Д», могут призвать в армию в случае войны или вызвать на сборы. В этом случае, исходя из утвержденной категории годности, определяется род войск, куда попадет «запасник».
В этом, 2021 году, срок прохождения срочной службы остался неизменным и так же составляет 12 месяцев. Прохождение же альтернативной гражданской службы длится 21 месяц или 18 месяцев при ее прохождении в организациях Вооруженных Сил РФ.
Уже давно ходят разговоры об отмене обязательного призыва и переходе только на контрактную армию. Высказывался даже Президент России Владимир Путин, он говорил, что «призыв постепенно уходит в прошлое». Однако в ближайшие 10-15 лет отмена обязательной срочной службы не предвидится, что подтверждается словами экспертов и главы комитета Госдумы - Шаманова Владимира.