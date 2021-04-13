Под призыв попадают мужчины до того, как им исполнится полных 27 лет. Многие считают, что если уклоняться от армии, а на следующий день после наступления заветного возраста прийти в военный комиссариат и пройти медкомиссию, то можно получать военный билет и быть зачисленным в запас. Так можно было поступить до 26 декабря 2014 года, теперь же при активном уклонении от армии без законных на то оснований (не оформил отсрочку и не был освобождён призывной комиссией), такому молодому человеку выдается справка, которую в быту прозвали справкой «уклониста», так как в ней прописывается, что ее владелец без уважительных причин не прошел военную службу. Получить ее могут не только прятавшиеся от военкомата мужчины, но и те, про кого комиссариат забыл, например, при потере личного дела. Такая справка может стать причиной отказа, если уклонист решит трудоустроиться в силовые структуры либо органы государственной или муниципальной власти.