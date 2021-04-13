В России подорожает на 10 процентов еще один продукт

Posted 13 апреля 2021, 08:05
Published 13 апреля 2021, 08:05
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
Как сообщает fedpress.ru, для производителей майонеза подорожавшее подсолнечное масло стало “катастрофой”. Поскольку, по словам коммерческого директора «Скита» Леонида Аксельрода, пересмотреть отпускные цены адекватно компании не способны.
Производители майонеза уже сообщили о грядущем росте цен на свою продукцию торговым сетям. Отпускная цена на майонезы и соусы вырастет на 5-12 процентов, в зависимости от вида продукции.
Как утверждают в Минсельхозе, новые меры поддержки отрасли должны привести к сокращению затрат на покупку ингредиентов для производства продукции.