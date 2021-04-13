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Posted 13 апреля 2021, 08:05

Published 13 апреля 2021, 08:05

Modified 17 октября 2022, 20:49

Updated 17 октября 2022, 20:49

В России подорожает на 10 процентов еще один продукт

13 апреля 2021, 08:05
Российские предприятия, выпускающие майонез, намерены повысить цены на него в связи с ростом стоимости подсолнечного масла.

Как сообщает fedpress.ru, для производителей майонеза подорожавшее подсолнечное масло стало “катастрофой”. Поскольку, по словам коммерческого директора «Скита» Леонида Аксельрода, пересмотреть отпускные цены адекватно компании не способны.

Производители майонеза уже сообщили о грядущем росте цен на свою продукцию торговым сетям. Отпускная цена на майонезы и соусы вырастет на 5-12 процентов, в зависимости от вида продукции.

Как утверждают в Минсельхозе, новые меры поддержки отрасли должны привести к сокращению затрат на покупку ингредиентов для производства продукции.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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