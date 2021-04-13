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Posted 13 апреля 2021, 12:09

Published 13 апреля 2021, 12:09

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

В Белорецком районе Башкирии на реке Инзер прогремели взрывы

13 апреля 2021, 12:09
На реке Инзер в районе села Ассы произошел затор, в связи с чем принято решение провести взрывные работы. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС сообщает Госкомитет по ЧС.

Из-за затора река Инзер вышла из берегов, в связи с чем в зоне затопления оказалось 19 домов. По данным Госкомитета, в течение ночи происходили колебания уровня воды. Сегодня, 13 апреля, в месте ледового затора прогремели взрывы, направленные на его ликвидацию. Благодаря этому началась подвижка льда. При этом взрывные работы будут продолжаться.

В соцсетях сообщается, что вода залила огороды и дороги. Сотрудники спецслужб эвакуировали жителей села Ассы и домашний скот.

Напомним, в Башкирии идет активная фаза половодья. Подтопленными оказались уже несколько населенных пунктов. Сегодня стало известно, что в деревне Искино Кировского района произошёл перелив возведенной на озере Большой Улукуль дамбы. Местных жителей перевезли через затопленный участок.

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#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Паводок#ЧС
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