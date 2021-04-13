В Белорецком районе Башкирии на реке Инзер прогремели взрывы

Posted 13 апреля 2021, 12:09
Published 13 апреля 2021, 12:09
Modified 17 октября 2022, 20:50
Updated 17 октября 2022, 20:50
Из-за затора река Инзер вышла из берегов, в связи с чем в зоне затопления оказалось 19 домов. По данным Госкомитета, в течение ночи происходили колебания уровня воды. Сегодня, 13 апреля, в месте ледового затора прогремели взрывы, направленные на его ликвидацию. Благодаря этому началась подвижка льда. При этом взрывные работы будут продолжаться.
В соцсетях сообщается, что вода залила огороды и дороги. Сотрудники спецслужб эвакуировали жителей села Ассы и домашний скот.
Напомним, в Башкирии идет активная фаза половодья. Подтопленными оказались уже несколько населенных пунктов. Сегодня стало известно, что в деревне Искино Кировского района произошёл перелив возведенной на озере Большой Улукуль дамбы. Местных жителей перевезли через затопленный участок.