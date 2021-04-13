В Белорецком районе Башкирии на реке Инзер прогремели взрывы

Из-за затора река Инзер вышла из берегов, в связи с чем в зоне затопления оказалось 19 домов. По данным Госкомитета, в течение ночи происходили колебания уровня воды. Сегодня, 13 апреля, в месте ледового затора прогремели взрывы, направленные на его ликвидацию. Благодаря этому началась подвижка льда. При этом взрывные работы будут продолжаться.