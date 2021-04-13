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Posted 13 апреля 2021, 11:55

Published 13 апреля 2021, 11:55

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

В Башкирии некоторые студенты получат «подъемные» в размере 750 тысяч рублей

13 апреля 2021, 11:55
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал главные проблемы утечки кадров из республики. В частности, это касается сферы сельского хозяйства. По мнению главы региона, нужно прежде всего менять подход к целевому обучению в республике.

Среди проблем, названных Радием Хабировым, также слабая материальная база в профильных колледжах, нехватка преподавателей, маленькие зарплаты в районах и селах, отсутствие мотивации молодых специалистов. Однако у властей республики есть план решения этих проблем.

— Все эти вопросы мы постепенно решаем: молодым специалистам, которые пришли в АПК и отработали не менее полугода, мы единоразово выплачиваем «подъёмные» в размере 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, планируем увеличить эту сумму до 750 тысяч. Их можно потратить на жилье, — отметил глава региона.

Помимо этого из бюджета республики будут выделяться средства на компенсацию предприятиям затрат на целевое обучение студентов. В среднем им возмещается до 90% затрат.

— В 2020 году такую поддержку от республики на сумму более 2 млн рублей получили 84 предприятия. Это лучший показатель в России. В 2021 году на эти цели мы предусмотрели 16 млн рублей, — сообщил Хабиров.

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#Карина Мамаева#Экономика#Новости
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