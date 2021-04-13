В Башкирии некоторые студенты получат «подъемные» в размере 750 тысяч рублей

Posted 13 апреля 2021, 11:55
Published 13 апреля 2021, 11:55
Modified 17 октября 2022, 20:50
Updated 17 октября 2022, 20:50
Среди проблем, названных Радием Хабировым, также слабая материальная база в профильных колледжах, нехватка преподавателей, маленькие зарплаты в районах и селах, отсутствие мотивации молодых специалистов. Однако у властей республики есть план решения этих проблем.
— Все эти вопросы мы постепенно решаем: молодым специалистам, которые пришли в АПК и отработали не менее полугода, мы единоразово выплачиваем «подъёмные» в размере 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, планируем увеличить эту сумму до 750 тысяч. Их можно потратить на жилье, — отметил глава региона.
Помимо этого из бюджета республики будут выделяться средства на компенсацию предприятиям затрат на целевое обучение студентов. В среднем им возмещается до 90% затрат.
— В 2020 году такую поддержку от республики на сумму более 2 млн рублей получили 84 предприятия. Это лучший показатель в России. В 2021 году на эти цели мы предусмотрели 16 млн рублей, — сообщил Хабиров.