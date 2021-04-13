В Башкирии некоторые студенты получат «подъемные» в размере 750 тысяч рублей

— Все эти вопросы мы постепенно решаем: молодым специалистам, которые пришли в АПК и отработали не менее полугода, мы единоразово выплачиваем «подъёмные» в размере 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, планируем увеличить эту сумму до 750 тысяч. Их можно потратить на жилье, — отметил глава региона.