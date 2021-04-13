Росгвардеец из Башкирии подарил Якубовичу курай и казылык на шоу «Поле чудес»

Posted 13 апреля 2021, 07:42
Published 13 апреля 2021, 07:42
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
На шоу уфимец пришёл в форме со значками. Ведущий Леонид Якубович обратил внимание на один из них, который Артур Ихсанов получил за службу в горячих точках.
Не хотелось бы вдаваться в подробности, но мы служим для наших граждан, чтобы было мирное небо над головой, а все остальные проблемы мы берем на себя, сказал он.
Ихсанов передал подарки от всей Башкирии и главы республики Радия Хабирова: казылык, мёд, курай, бальзам, чаи, а также лично Якубовичу национальный костюм.
Росгвардеей исполнил на курае башкирскую мелодию «Ручей» при поддержке танцевальных коллективов.
Напомним, ранее участником «Поле чудес» стал ансамбль «Мироколица» из Сибая. На шоу они также приехали с подарками и выступлением.