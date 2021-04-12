Власти РФ готовы разорвать соглашение об избежании налогообложения с Нидерландами

Posted 12 апреля 2021, 15:28
Published 12 апреля 2021, 15:28
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, российские власти не отклоняются от курса на деофшоризацию экономики страны. Стоит отметить, что именно в Нидерландах находятся головные офисы таких крупных российских представительств, как “Яндекс” и X5 Retail Group, которые на данный момент могут выводить дивиденды в европейскую юрисдикцию по наиболее низкой ставке. Если данное соглашение придется расторгнуть, то компании вынуждены будут менять юрисдикцию, либо платить налоги сразу в двух государствах. Последний поворот событий кажется нереалистичным, так что возможно, что представительства компаний сменят дислокацию, отправившись в Россию или в иной офшор, с которым наша страна уже изменила условия соглашения о двойном налогообложении.
Главы компаний при этом могут остаться недовольны, но, если говорить откровенно, их политика и так не отличается особой честностью: их бизнес находится в России, а головные офисы работают в Евросоюзе, и дивиденды уходят туда же. А в то время дела “Яндекса” в нашей стране идут очень хорошо, компания даже стала одним из бенефициаров процесса цифрового импортозамещения. Не исключено, что двум государствам все же удастся договориться в последний момент, как в ситуации, сложившейся на переговорах с Мальтой и Кипром. Тогда головные офисы продолжат работать в Нидерландах, но бюджет России все равно окажется в плюсе.