Власти РФ готовы разорвать соглашение об избежании налогообложения с Нидерландами

Главы компаний при этом могут остаться недовольны, но, если говорить откровенно, их политика и так не отличается особой честностью: их бизнес находится в России, а головные офисы работают в Евросоюзе, и дивиденды уходят туда же. А в то время дела “Яндекса” в нашей стране идут очень хорошо, компания даже стала одним из бенефициаров процесса цифрового импортозамещения. Не исключено, что двум государствам все же удастся договориться в последний момент, как в ситуации, сложившейся на переговорах с Мальтой и Кипром. Тогда головные офисы продолжат работать в Нидерландах, но бюджет России все равно окажется в плюсе.