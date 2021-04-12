В Уфе выставили на продажу колесо обозрения за 67,5 млн рублей

В Уфе выставили на продажу колесо обозрения «Иремель», расположенное на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева.

Объявление о продаже объекта опубликовано на сайте Avito. Популярный аттракцион предлагается по цене 67,5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». Колесо обозрения является самым высоким в городе – его высота достигает 58 метров. Стоимость билета на одного человека составляет 250 рублей. Напомним, ранее на торги были выставлены аттракционы из парка Якутова в Уфе. Аукцион состоится 26 апреля.