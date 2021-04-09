В Уфе задержали приезжего из Средней Азии за домогательства к 6-летней девочке

В столице Башкирии полиция задержала приезжего из Средней Азии, который прямо на улице приставал к маленькой девочке. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на собственный источник.

Мужчина приставал к ребенку и пытался затащить его в подъезд. Его спугнул прохожий, а затем задержала полиция. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В пресс-службе следственного управления подтвердили информацию. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники опрашивают мужчину, родителей девочки и очевидцев. Напомним, в начале марта арестовали 57-летнего уфимца за попытку изнасилования 14-летней школьницы. Мужчина измывался над девочкой в своем около двух часов. После задержания он сознался в содеянном. Следком возбудил уголовное дело по факту «Насильственные действия сексуального характера». Материалы по теме Пьяный 57-летний уфимец пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу