В Уфе задержали приезжего из Средней Азии за домогательства к 6-летней девочке

Posted 9 апреля 2021, 06:48
Published 9 апреля 2021, 06:48
Modified 17 октября 2022, 20:47
Updated 17 октября 2022, 20:47
Мужчина приставал к ребенку и пытался затащить его в подъезд. Его спугнул прохожий, а затем задержала полиция. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В пресс-службе следственного управления подтвердили информацию. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники опрашивают мужчину, родителей девочки и очевидцев.
Напомним, в начале марта арестовали 57-летнего уфимца за попытку изнасилования 14-летней школьницы. Мужчина измывался над девочкой в своем около двух часов. После задержания он сознался в содеянном. Следком возбудил уголовное дело по факту «Насильственные действия сексуального характера».