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Posted 9 апреля 2021, 12:27

Published 9 апреля 2021, 12:27

Modified 17 октября 2022, 20:47

Updated 17 октября 2022, 20:47

В Уфе суд решил не заключать под стражу главу Илишевского района Ильдара Мустафина

9 апреля 2021, 12:27
Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения задержанному главе Илишевского района Ильдару Мустафину.

Правоохранительные органы просили заключить чиновника под стражу, однако суд такое решение не поддержал. Его отпустят домой.

— Изучив представленные материалы, суд в удовлетворении ходатайства следователя отказал. Постановление не вступило в законную силу, — отметили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним, главу Илишевского района Башкирии обвиняют в махинациях с землей на 3,1 миллионов рублей. Помимо этого, в 2016 году прокуратура уличила его в сокрытии доходов — в декларации он не указал дом и земельный участок в селе Карабашево. Кроме того, следующая проверка деклараций у Мустафина показала неучтенное имущество: ценные бумаги и квартиру за 7,7 миллиона рублей в Уфе.

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#Карина Мамаева#Политика#Новости
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