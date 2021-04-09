В Уфе суд решил не заключать под стражу главу Илишевского района Ильдара Мустафина

Напомним, главу Илишевского района Башкирии обвиняют в махинациях с землей на 3,1 миллионов рублей. Помимо этого, в 2016 году прокуратура уличила его в сокрытии доходов — в декларации он не указал дом и земельный участок в селе Карабашево. Кроме того, следующая проверка деклараций у Мустафина показала неучтенное имущество: ценные бумаги и квартиру за 7,7 миллиона рублей в Уфе.