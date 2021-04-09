В Уфе суд решил не заключать под стражу главу Илишевского района Ильдара Мустафина

Posted 9 апреля 2021, 12:27
Published 9 апреля 2021, 12:27
Modified 17 октября 2022, 20:47
Updated 17 октября 2022, 20:47
Правоохранительные органы просили заключить чиновника под стражу, однако суд такое решение не поддержал. Его отпустят домой.
— Изучив представленные материалы, суд в удовлетворении ходатайства следователя отказал. Постановление не вступило в законную силу, — отметили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Напомним, главу Илишевского района Башкирии обвиняют в махинациях с землей на 3,1 миллионов рублей. Помимо этого, в 2016 году прокуратура уличила его в сокрытии доходов — в декларации он не указал дом и земельный участок в селе Карабашево. Кроме того, следующая проверка деклараций у Мустафина показала неучтенное имущество: ценные бумаги и квартиру за 7,7 миллиона рублей в Уфе.