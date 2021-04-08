В Башкирии пострадавшие в пожаре дети попали в больницу в тяжелом состоянии

Пожар начался в 8:13. На месте работали сотрудники МЧС и другие экстренные службы. На момент прибытия наблюдалось задымление в подъезде дома и горение домашнего имущества в кухне одной из квартир. В 08:28 открытое горение ликвидировано. К тушению пожара привлекались 29 человек и 11 единиц техники.