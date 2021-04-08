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Posted 8 апреля 2021, 06:42

Published 8 апреля 2021, 06:42

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии пострадавшие в пожаре дети попали в больницу в тяжелом состоянии

8 апреля 2021, 06:42
Сюжет
Дети
Сегодня утром в многоквартирном двухэтажном бревенчатом доме по улице Ленина в Бирске произошел пожар. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Пожар начался в 8:13. На месте работали сотрудники МЧС и другие экстренные службы. На момент прибытия наблюдалось задымление в подъезде дома и горение домашнего имущества в кухне одной из квартир. В 08:28 открытое горение ликвидировано. К тушению пожара привлекались 29 человек и 11 единиц техники.

Сосед эвакуировал женщину с двумя мальчика 2016 и 2019 годов рождения. Пострадавших доставили в Бирскую ЦРБ. По данным врачей, дети находятся в тяжелом состоянии.

Причина пожара устанавливается, работает дознаватель МЧС России.

Напомним, 3 апреля в селе Языково произошел пожар в частном доме. В пожаре погибла женщина 1987 года рождения и её сын 2015 года рождения. Младший сын 2018 года рождения, которого мать успела вынести из дома, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Пожар#Дети
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