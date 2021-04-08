«Не может выйти из дома»: в Башкирии пенсионерка снова оказалась в заложниках грязи

Posted 8 апреля 2021, 09:57
Published 8 апреля 2021, 09:57
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
По словам С. Камалетдинова, их соседка не может выйти из дома даже в магазин, а в случае непредвиденных ситуаций, ни скорая помощь, ни пожарная машина не смогут подъехать к дому, либо застрянут в грязи.
— И так каждый раз, когда пройдет дождь или паводки. В том году мы уже обращались, но нас проигнорировали. В этом году ситуация стала еще хуже, так как возле дома осенью проводили работы, а сейчас там грязь, не пройти и не проехать. Просим принять какие-либо меры, — пишет мужчина.
В администрации главы Башкирии решение проблемы поручили руководству Туймазинского района. Там ответ должны предоставить уже завтра, 9 апреля.
В администрации Туймазинского района журналисту Mkset оперативно предоставить комментарий не смогли по причине того, что никого из руководства на рабочем месте не оказалось.