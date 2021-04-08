mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2021, 09:57

Published 8 апреля 2021, 09:57

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

«Не может выйти из дома»: в Башкирии пенсионерка снова оказалась в заложниках грязи

8 апреля 2021, 09:57
Жительница города Туймазы снова оказалась в затруднительном положении. Из-за размытой дороги и грязи она не может выйти из дома. Неравнодушные соседи каждый год пишут обращение к Радию Хабирову с просьбой помочь 83-летней пенсионерке с инвалидностью. Однако на просьбы никто не реагирует.

По словам С. Камалетдинова, их соседка не может выйти из дома даже в магазин, а в случае непредвиденных ситуаций, ни скорая помощь, ни пожарная машина не смогут подъехать к дому, либо застрянут в грязи.

— И так каждый раз, когда пройдет дождь или паводки. В том году мы уже обращались, но нас проигнорировали. В этом году ситуация стала еще хуже, так как возле дома осенью проводили работы, а сейчас там грязь, не пройти и не проехать. Просим принять какие-либо меры, — пишет мужчина.

В администрации главы Башкирии решение проблемы поручили руководству Туймазинского района. Там ответ должны предоставить уже завтра, 9 апреля.

В администрации Туймазинского района журналисту Mkset оперативно предоставить комментарий не смогли по причине того, что никого из руководства на рабочем месте не оказалось.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика