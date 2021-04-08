«Не может выйти из дома»: в Башкирии пенсионерка снова оказалась в заложниках грязи

— И так каждый раз, когда пройдет дождь или паводки. В том году мы уже обращались, но нас проигнорировали. В этом году ситуация стала еще хуже, так как возле дома осенью проводили работы, а сейчас там грязь, не пройти и не проехать. Просим принять какие-либо меры, — пишет мужчина.