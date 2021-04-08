Bloomberg: Америка планирует выслать из страны российских дипломатов

Posted 8 апреля 2021, 16:10
Published 8 апреля 2021, 16:10
Modified 17 октября 2022, 20:46
Updated 17 октября 2022, 20:46
Агентство Bloomberg, ссылаясь на три источника, сообщает, что ответными действиями Америки может стать выдворение дипломатических работников, представляющих Россию, за их предполагаемую причастность к службе разведки.
Как пишет RT, администрация Байдена проанализировала происходящие в стране события и установила причастность российской стороны к вмешательству в выборы, а также к «хакерской атаке», устроенной в отношении IT-компании SolarWinds.
По сведениям агентства, ответной реакцией США может стать высылка из страны сотрудников российской дипломатии, которых американская сторона подозревает в работе на разведку под прикрытием. Предполагается, что Вашингтон может обратиться к Москве, чтобы обсудить свои действия в закрытом режиме.