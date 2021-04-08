Bloomberg: Америка планирует выслать из страны российских дипломатов

По сведениям агентства, ответной реакцией США может стать высылка из страны сотрудников российской дипломатии, которых американская сторона подозревает в работе на разведку под прикрытием. Предполагается, что Вашингтон может обратиться к Москве, чтобы обсудить свои действия в закрытом режиме.