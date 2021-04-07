Как делается прививка от клещевого энцефалита детям

Posted 7 апреля 2021, 13:32
Published 7 апреля 2021, 13:32
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Клещи обитают на территории, которая охватывает большинство регионов России. В лесных зонах и во время поездок на природу по-прежнему сохраняется шанс, что вас может укусить клещ, более того — не исключено, что он может быть заражен вирусом энцефалита. Это чревато серьезными последствиями для здоровья, особенно если это касается детей.
Это вирусная инфекция, чаще всего передаваемая после укуса клеща-носителя. Ее распространение связано с сезонной активностью клещей и обычно приходится на май–июнь, хотя первые случаи укусов регистрируют еще в середине весны, когда в лесах начинает сходить снег. Очень редко возможно инфицирование после употребления зараженного молока или мяса. При этом больной энцефалитом человек не заразен для других людей.
Вирус энцефалита опасен тем, что вызывает ряд заболеваний нервной системы. Протекают они тяжело, осложнения в большинстве случаев остаются у человека на всю дальнейшую жизнь. В некоторых случаях укус энцефалитного клеща может привести к смерти.
Распознать вирус по симптоматике проблематично, особенно на первых порах. Заражение организма обычно происходит в течение одной-двух недель после укуса, иногда этот период удлиняется из-за прививки от энцефалита, которую зараженный человек получал в детстве. Первые симптомы схожи с гриппом: слабость, головная боль и боль в мышцах, тошнота, не облегчающая состояние рвота, резкое повышение температуры вплоть до 40 градусов. Впоследствии добавляется симптоматика, связанная с поражением нервной системы, — судороги, конечности начинает парализовывать, возможны обмороки. Такие формы заболевания свидетельствуют о поражении спинного и головного мозга, в том числе и серого вещества.
Специфического лечения от клещевого энцефалита нет, пациентам лишь оказывают поддерживающую терапию в стационарных условиях. По этой причине самым надежным средством избежать заболеваний является превентивная мера — прививка. Она показана всем, кто проживает на территориях с высокой степенью опасностью заражения энцефалитом.
Как правило, дети тяжелее переносят энцефалит, поэтому лучше избежать болезни и сделать прививку. Вакцинация разрешена для детей старше одного года, но стоит иметь в виду, что есть противопоказания — аутоимунные или онкологические заболевания, некоторые соматические болезни, аллергия на белок. Делать прививку или нет в конечном счете решает врач после медосмотра ребенка. Врачи считают, что если риск того, что клещ может укусить ребенка небольшой, то лучше подождать возраста 2-3 лет.
Схема вакцинации для детей особенно не отличается от прививки для взрослых. Вакцины от энцефалита обладает разными сроками повторного ввода вакцины, но в большинстве случаев вторая вводится не раньше, чем через один месяц. Третья вакцина вводится примерно через год. Ревакцинация обычно проводится раз в три года, но уже в один этап.
Прививка от клещевого энцефалита включена в национальный календарь прививок. Чтобы успеть провести два этапа введения вакцины для улучшенной выработки антител в организме, первую прививку обычно назначают осенью, вторую — зимой. Одной прививки для выработки антител недостаточно. При этом вакцинироваться можно круглый год.
Стоит ли ставить вакцину от клещевого энцефалита в Башкирии? Республика Башкортостан, в целом, тоже считается территорией, где возможно заразиться энцефалитом. В частности, 42 из 68 районов республики признаны в 2021 году эндемичными, то есть на их территории обитают клещи, которые могут быть носителями вируса. В том числе эндемичным считается и Уфимский район, в котором расположена столица региона.
В 2020 году в регионе было зафиксировано около 9 тыс. пострадавших от укусов клещей, примерно треть из них — дети. И если общее количество укушенных клещами в прошлом году выросло, то количество заболевших не слишком изменилось: в 2020 году клещевым энцефалитом заразилось 15 жителей Башкирии, в 2019 — 14. Традиционно около 30 тыс. человек в республике ежегодно решают вакцинироваться от опасного вируса.
Важно! Если ребенка укусил клещ, насекомое следует как можно быстрее удалить. Желательно это сделать в травмпункте, поскольку клеща нужно сохранить неповрежденным. Целых клещей для исследования на наличие в нем вируса принимают в лаборатории в Уфе (ул, Шафиева, 7, каб. 103, тел. 237-58-40). Если будет установлено наличие вируса, то в лаборатории дадут направление в травмпункт по месту жительства для бесплатных уколов иммуноглобулина, который используется для лечения энцефалита.
В России используют шесть вакцин от клещевого энцефалита, которые можно ставить детям в зависимости от возраста.
При том, что вакцины отличаются между собой некоторыми компонентами, принцип их действия во всех упомянутых прививках одинаков. Более того, врачи подчеркивают, что все вакцины взаимозаменяемы, то есть после на разных этапах можно ставить разные вакцины по согласованию с врачом.
В России вакцинацию проводят в поликлинике по месту жительства бесплатно, направление дает врач после медосмотра. Кроме того, детям могут сделать прививку медработники в школе, если помещение обладает соответствующим оборудованием, в том числе и для хранения вакцины, и есть официальное разрешение на проведение процедуры.
Как правило, в отечественных поликлиниках предлагают вакцины российского производства. Если родители настаивают на импортных препаратах, то это возможно в частных платных клиниках за деньги, или самостоятельно купить импортную вакцину для бесплатной вакцинации в поликлинике.
Минздрав России допускает возможность параллельной вакцинации против энцефалита вместе с другими инактивированными вакцинами (в таких вакцинах вирус убит), но в разные участки тела. Тем не менее специалисты настаивают, что лучше этого избегать и выждать между уколами около месяца.
Важно! Если ребенок прошел курс лечения иммуноглобулином, нужно выждать не менее месяца перед вакцинацией от энцефалита.
В Минздраве Башкирии уточняют, что чаще всего вирус передается человеку через укус клеща. Важно, что пострадать от лесного насекомого могут даже те, кто не выезжает из города. Так, например, клещей домой могут принести кошки или собаки, также они могут попасть в помещение на букете цветов. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО Анна Кузнецова подчеркивает, что у вакцины против клещевого энцефалита есть противопоказания и их следует тщательно соблюдать. В частности, она выделила обострение хронических заболеваний на момент вакцинации и острые заболевания, после выздоровления которых не прошло двух недель.
В Минздраве Хабаровского края добавляют, что в числе побочных реакций от вакцины могут быть болезненные ощущения в месте укола, сыпь, увеличение ближайших лимфоузлов, повышение температуры тела до 37,5 градусов, головная боль. Длятся они обычно не более пяти дней. После поставленного укола следует в течение часа наблюдать за привитым ребенком, чтобы отследить появление аллергической реакции.
Врач-инфекционист Илья Акинфеев отметил, что во всех травмпунктах и прививочных кабинетах должна быть информация по эндемичным территориям страны и региона проживания, в частности:
— Пациент может прийти и узнать, относится ли его территория, где у него находится дача, либо куда он выезжает отдыхать или по работе, к эндемичным по клещевому энцефалиту. Если человек проживает, либо обучается, либо работает на данных территориях, то ему обязательно показана вакцинация.
Главный эпидемиолог Екатеринбурга, замглавврача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов считает, что по срокам оптимальнее всего ставить первую прививку осенью, вторую — весной, а третью — через год. Особенно этот график касается тех, кто делает прививку впервые. Если не успеть сделать прививку осенью, то можно перенести первый укол на весну, но обязательно выдержать один месяц между двумя прививками.