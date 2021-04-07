Как делается прививка от клещевого энцефалита детям

В Минздраве Башкирии уточняют, что чаще всего вирус передается человеку через укус клеща. Важно, что пострадать от лесного насекомого могут даже те, кто не выезжает из города. Так, например, клещей домой могут принести кошки или собаки, также они могут попасть в помещение на букете цветов. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО Анна Кузнецова подчеркивает, что у вакцины против клещевого энцефалита есть противопоказания и их следует тщательно соблюдать. В частности, она выделила обострение хронических заболеваний на момент вакцинации и острые заболевания, после выздоровления которых не прошло двух недель.