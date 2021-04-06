Уфимская художница Алена Савельева заявила об отсутствии претензий в адрес угрожавших

Напомним, ранее Алена Савельева опубликовала в соцсетях серию рисунков, на которых изображены полуобнаженные башкиры с национальной атрибутикой. Творчество художницы вызвало недовольство у некоторых жителей республики. Позже девушке стали поступать угрозы, из-за чего она обратилась в полицию, однако МВД не обнаружило состава преступления. Тогда республиканская прокуратура отменила данное постановление, после чего началась проверка.