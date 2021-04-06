Уфимская художница Алена Савельева заявила об отсутствии претензий в адрес угрожавших

Posted 6 апреля 2021, 15:15
Published 6 апреля 2021, 15:15
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По данным ведомства, Савельева написала заявление с просьбой прекратить какие-либо разбирательства по поводу угроз, которые поступали в её адрес. Прокуратура согласилась с решением МВД об отказе в возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее Алена Савельева опубликовала в соцсетях серию рисунков, на которых изображены полуобнаженные башкиры с национальной атрибутикой. Творчество художницы вызвало недовольство у некоторых жителей республики. Позже девушке стали поступать угрозы, из-за чего она обратилась в полицию, однако МВД не обнаружило состава преступления. Тогда республиканская прокуратура отменила данное постановление, после чего началась проверка.