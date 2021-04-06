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Posted 6 апреля 2021, 06:47

Published 6 апреля 2021, 06:47

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Соседка подозреваемого в педофилии уфимца рассказала правду о его драке с Санкиным

6 апреля 2021, 06:47
Журналисты федерального канала провели расследование по делу Владимира Санкина, которого признали виновным в убийстве мужчины, подозреваемого в педофилии. Громкую историю обсуждали в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Соседка убитого подозреваемого педофила на протяжении нескольких часов наблюдала драку и рассказала подробности о ней.

— Санкин наклоняется, обнимет его и начинает поднимать. Говорит: «Ну вставай же, вставай». Сам падал тоже. Но на нем ни разу сверху не сидел и не колотил, — рассказывает Анна Чемборисова.

По словам соседки, когда Санкин увидел ее, крикнул, чтобы она, или хоть кто-нибудь, вызвали скорую помощь. Более того, долго на место не приезжала полиция. Также женщина уверяет, что сотрудники правоохранительных органов сами вручили Санкину дубинку, которой он не бил подозреваемого.

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