Соседка подозреваемого в педофилии уфимца рассказала правду о его драке с Санкиным

Posted 6 апреля 2021, 06:47
Published 6 апреля 2021, 06:47
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Соседка убитого подозреваемого педофила на протяжении нескольких часов наблюдала драку и рассказала подробности о ней.
— Санкин наклоняется, обнимет его и начинает поднимать. Говорит: «Ну вставай же, вставай». Сам падал тоже. Но на нем ни разу сверху не сидел и не колотил, — рассказывает Анна Чемборисова.
По словам соседки, когда Санкин увидел ее, крикнул, чтобы она, или хоть кто-нибудь, вызвали скорую помощь. Более того, долго на место не приезжала полиция. Также женщина уверяет, что сотрудники правоохранительных органов сами вручили Санкину дубинку, которой он не бил подозреваемого.