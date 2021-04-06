Соседка подозреваемого в педофилии уфимца рассказала правду о его драке с Санкиным

По словам соседки, когда Санкин увидел ее, крикнул, чтобы она, или хоть кто-нибудь, вызвали скорую помощь. Более того, долго на место не приезжала полиция. Также женщина уверяет, что сотрудники правоохранительных органов сами вручили Санкину дубинку, которой он не бил подозреваемого.