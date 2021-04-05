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Posted 5 апреля 2021, 05:23

Published 5 апреля 2021, 05:23

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Минздрав Башкирии заявил о сворачивании Демского ковид-госпиталя в Уфе

5 апреля 2021, 05:23
Власти республики объяснили это снижением уровня заболевших. В случае ухудшения ситуации коечный фонд будет вновь развернут, уверяют чиновники.

В Башкирии постепенно сворачивают ковид-госпитали. Демская горбольница переходит на плановую работу с 1 апреля.

По данным министра здравоохранения Максима Забелина, общее число коечного фонда составляет 1668 коек, занятость 90%. Сообщается, что коечный фонд готовы развернуть в течение 24-48 часов в зависимости от потребностей.

Напомним, на протяжении всего февраля, в Башкирии регулярно фиксировалась смертность от коронавируса по несколько человек в день. Всего на протяжении месяца от Covid-19, по данным регионального минздрава, скончались 88 человек — это самое высокое значение с марта 2020 года, когда в России была объявлена пандемия.

Ранее независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша сообщил, что Башкирия стала лидером среди регионов, исказивших статистику смертности. По мнению эксперта, при 10 с лишним тысячах избыточных смертей в Башкирии за 2020 год можно говорить, как минимум, о 8 тысячах смертей, причиной которых стал Covid-19.

#Валерия Панаева#Общество#Новости
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