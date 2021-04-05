Минздрав Башкирии заявил о сворачивании Демского ковид-госпиталя в Уфе

Напомним, на протяжении всего февраля, в Башкирии регулярно фиксировалась смертность от коронавируса по несколько человек в день. Всего на протяжении месяца от Covid-19, по данным регионального минздрава, скончались 88 человек — это самое высокое значение с марта 2020 года, когда в России была объявлена пандемия.