«Оскорбили память Ришата Дихина»: преподаватель БашГУ обвинил писателя в клевете

Posted 4 апреля 2021, 09:28
Published 4 апреля 2021, 09:28
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Поэт, журналист, старший преподаватель факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики БашГУ Алмас Шаммасов в соцсети Вконтакте опубликовал пост, в котором обвинил писателя, главного редактора журнала «Шонкар» Айгиза Баймухаметова в оскорблении памяти Ришата Дихина. Напомним, 33-летний глава Аскинского района РБ Ришат Дихин умер 27 марта от осложнений, связанных с коронавирусом.
— Я сразу прошу прощения у родных и близких Ришата, что поднимаю эту тему. Прошу понять и простить. <…> Я не ожидал, что среди тысяч добрых отзывов о Ришате наткнусь на такое, — подчеркнул Алмас Шаммасов. — Оскорбили память Ришата Дихина. Оскорбил память моего друга человек, считающийся достаточно известным уже писателем, Айгиз Баймухаметов. Более того, это главный редактор молодежного журнала «Шонкар», то есть человек, призванный воспитывать читателя, быть для него примером.
По словам Алмаса Шаммасова, с одной стороны, он не хотел тревожить память друга, с другой — хотел защитить память о нем. В публикации он привел скриншоты комментариев к одному из сообщений в сообществе «Литература Башкортостана» (на момент публикации комментарии к нему стерты и отключены) — к стихотворению Ларисы Абдуллиной, посвященной Ришату Дихину.
— Лариса апай, мы же с вами вместе работали с ним в «Башкортостане». Он был таким общительным, все время сидел пил чай в бухгалтерии, — написал Айгиз Баймухаметов.
Алмас Шаммасов, подчеркнул, что «комментарии Айгиза Гиззатовича — и первый, и ответный второй мне — омерзительны».
— Как можно так смеяться над умершим и распространять клевету? Как можно вообще так высокомерно писать о человеке? Ришат чаи не гонял. <…> Ещё раз, мужчина, вы так пишете об ушедшем человеке, которого оплакивает вся республика. Которого земляки-аскинцы воспринимают как родного сына. <…> Про второй комментарий я вообще молчу. Это низость.
Алмас Шаммасов уточнил, что в редакции газеты «Башкортостан» Ришат Дихин был заместителем главного редактора по маркетингу и рекламе, он занимался продвижением и развитием издания и делал это хорошо. Также он потребовал от Айгиза Баймухаметова публичных извинений семье и близким Ришата Дихина.
— Когда будете открывать очередную слезливую книжку Айгиза или идти на постановку «Навстречу мечте», помните об этом саморазоблачении автора, помните, что у него нет ни сердца, ни чести, ни порядочности. И тысячу раз задумайтесь о том, а правду ли этот человек пишет о своих воспитателях, о друзьях и ровесниках, об окружающей действительности. Есть ли там жизненная правда?
Сегодня, 4 апреля, Алмас Шаммасов свою публикацию удалил и написал новое сообщение:
— Сейчас ко мне обратились близкие Ришата Дихина. У них состоялся разговор с Айгизом Баймухаметовым. Айгиз дал слово принести публично извинения. Завтра. Что ему мешает сделать это сегодня, не знаю. Но надеюсь, что человек действительно понял свою ошибку и больше подобных поступков совершать не будет.