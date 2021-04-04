«Оскорбили память Ришата Дихина»: преподаватель БашГУ обвинил писателя в клевете

— Когда будете открывать очередную слезливую книжку Айгиза или идти на постановку «Навстречу мечте», помните об этом саморазоблачении автора, помните, что у него нет ни сердца, ни чести, ни порядочности. И тысячу раз задумайтесь о том, а правду ли этот человек пишет о своих воспитателях, о друзьях и ровесниках, об окружающей действительности. Есть ли там жизненная правда?