В Саратове в протестующих против депутата Бондаренко бросили гранату

Надо сказать, что «Красная» не в первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом люди уже сетовали на ужасные условия проживания в домах. Так, подвалы многоквартирных домов тонут в нечистотах. Летом жильцов терроризируют комары и мухи. Кому-то даже приходилось жить по соседству с червями. Жильцы исправно платят коммуналку, но до ресурсоснабжающих организаций деньги почему-то не доходят. Сам Бондаренко решить проблему не спешит.