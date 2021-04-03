В Саратове в протестующих против депутата Бондаренко бросили гранату

Posted 3 апреля 2021, 14:54
Published 3 апреля 2021, 14:54
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Телеканал РЕН ТВ выложил видео с места происшествия. Граждане пришли протестовать против Бондаренко. Люди считают парламентария виновным в росте тарифов и некачественном обслуживании. Об этом информирует РЕН ТВ.
В какой-то момент к митингующим на автомобиле Toyota Land Cruiser подъехал неизвестный мужчина. Сначала гражданин оскорблял и угрожал собравшимся, а после бросил в них гранату.
Управляющей компанией «Красная» уже заинтересовались сотрудники прокуратуры.
В пресс-службе регионального управления прокуратуры сообщили, что соответствующая проверка проводится. Она направлена на установление лиц, которые причастны к инциденту. Также ведомство выяснит, как управляющая компания «Красная» управляет многоквартирными домами. Прокуроры изучат работу организации при начислении платы населению за коммунальные услуги.
Надо сказать, что «Красная» не в первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом люди уже сетовали на ужасные условия проживания в домах. Так, подвалы многоквартирных домов тонут в нечистотах. Летом жильцов терроризируют комары и мухи. Кому-то даже приходилось жить по соседству с червями. Жильцы исправно платят коммуналку, но до ресурсоснабжающих организаций деньги почему-то не доходят. Сам Бондаренко решить проблему не спешит.
Депутат Саратовской областной думы от Коммунистической партии Российской Федерации Николай Бондаренко по совместительству руководит управляющей компанией «Красная». Парламентарий получил известность в 2018 году, когда решил сесть на так называемую министерскую диету. Бондаренко пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Данная сумма соответствует продуктовой корзине Саратовской области.
Своим поступком депутат бросил вызов региональному министру занятости, труда и миграции Наталье Соколовой. В октябре 2018 года чиновница назвала 3 700 рублей достаточной суммой «для минимальных физиологических потребностей», ведь «макарошки все время стоят одинаково».