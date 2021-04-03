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Posted 3 апреля 2021, 12:35

Published 3 апреля 2021, 12:35

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии продолжает расти число людей, заболевших внебольничной пневмонией

3 апреля 2021, 12:35
Сюжет
Коронавирус 2021
Сегодня, 3 апреля, минздрав Башкирии опубликовал обновленные данные о ситуации с распространением внебольничной пневмонии в Башкирии.

По данным ведомства, за минувшие сутки диагноз «внебольничная пневмония» был поставлен еще 86 пациентам, При этом выписаны из стационаров в связи с выздоровлением 99 человек.

О количестве погибших от этого заболевания минздрав по-прежнему не сообщает. Если верить независимому демографу Алексею Ракше число умерших от этого заболевания в нашей республике должно быть весьма велико и составлять несколько тысяч человек. При этом часть погибших от пневмонии, по мнению эксперта, могли скончаться на самом деле от коронавируса.

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Такой вывод Алексей Ракша сделал после анализа данных об избыточной смертности за минувший год. Из них следует, что при небольших официальных показателях смертности от ковида в прошлом году значительно выросло число жителей Башкирии, скончавшихся от заболеваний органов дыхания.

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