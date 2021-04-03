В Башкирии продолжает расти число людей, заболевших внебольничной пневмонией

Posted 3 апреля 2021, 12:35
Published 3 апреля 2021, 12:35
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
По данным ведомства, за минувшие сутки диагноз «внебольничная пневмония» был поставлен еще 86 пациентам, При этом выписаны из стационаров в связи с выздоровлением 99 человек.
О количестве погибших от этого заболевания минздрав по-прежнему не сообщает. Если верить независимому демографу Алексею Ракше число умерших от этого заболевания в нашей республике должно быть весьма велико и составлять несколько тысяч человек. При этом часть погибших от пневмонии, по мнению эксперта, могли скончаться на самом деле от коронавируса.
Такой вывод Алексей Ракша сделал после анализа данных об избыточной смертности за минувший год. Из них следует, что при небольших официальных показателях смертности от ковида в прошлом году значительно выросло число жителей Башкирии, скончавшихся от заболеваний органов дыхания.