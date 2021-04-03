В Башкирии продолжает расти число людей, заболевших внебольничной пневмонией

О количестве погибших от этого заболевания минздрав по-прежнему не сообщает. Если верить независимому демографу Алексею Ракше число умерших от этого заболевания в нашей республике должно быть весьма велико и составлять несколько тысяч человек. При этом часть погибших от пневмонии, по мнению эксперта, могли скончаться на самом деле от коронавируса.