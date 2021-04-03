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Posted 3 апреля 2021, 02:00

Published 3 апреля 2021, 02:00

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Пасмурно, слякотно, хмуро: погода пока не обрадует жителей Башкирии

3 апреля 2021, 02:00
Синоптики сообщили прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии.

Сегодня, 3 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Ветер южный с переходом на юго-восточный со скоростью не более пяти метров в секунду.

Температура воздуха утром от нуля до плюс шести градусов. Днем воздух прогреется до плюс восьми градусов, к вечеру температура останется примерно на этом же уровне, но это вовсе не значит, что на улице станет комфортнее.

В следующие дни характер погоды существенно не изменится, возможно, будет небольшой дождь.

На дорогах по-прежнему пока сохранятся слякоть и местами гололедица и снежные накаты.

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#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Погода
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