Пасмурно, слякотно, хмуро: погода пока не обрадует жителей Башкирии

Posted 3 апреля 2021, 02:00
Published 3 апреля 2021, 02:00
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Сегодня, 3 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков.
Ветер южный с переходом на юго-восточный со скоростью не более пяти метров в секунду.
Температура воздуха утром от нуля до плюс шести градусов. Днем воздух прогреется до плюс восьми градусов, к вечеру температура останется примерно на этом же уровне, но это вовсе не значит, что на улице станет комфортнее.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится, возможно, будет небольшой дождь.
На дорогах по-прежнему пока сохранятся слякоть и местами гололедица и снежные накаты.