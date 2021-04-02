В России обсудят сохранение сельских надбавок при смене места жительства

— Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству. Труд этот легким никогда не был, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта, — подчеркнул Вячеслав Володин, уточнив, что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.