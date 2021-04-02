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Posted 2 апреля 2021, 07:35

Published 2 апреля 2021, 07:35

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В России обсудят сохранение сельских надбавок при смене места жительства

В России обсудят сохранение сельских надбавок при смене места жительства

2 апреля 2021, 07:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По расчетам число пенсионеров, подпадающих под действие законопроекта, составляет около 1,7 млн человек, а средний размер надбавки для ветеранов села — 1588,87 руб.

Совет Госдумы обсудит 5 апреля внесенный ранее законопроект, гарантирующий повышенную фиксированную доплату (+25%) к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Сейчас при переезде пенсионера из сельской местности в город надбавка снимается. По словам спикера, такая несправедливость будет устранена. Напомним, сельские надбавки стали одной из тем февральской встречи лидеров парламентских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству. Труд этот легким никогда не был, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта, — подчеркнул Вячеслав Володин, уточнив, что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

По расчетам число пенсионеров, подпадающих под действие законопроекта, составляет около 1,7 млн человек, а средний размер надбавки для ветеранов села — 1588,87 руб.

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