В Башкирии благополучно живут только 16,5% пенсионеров

59,8% пенсионеров проживает в сельской местности, 40,2% — в сельской. Среди женщин пенсионеров больше, чем мужчин — 64,8% против 35,2%. Средний размер пенсии на 1 января составил 15 255,8 рубля; страховые пенсии по старости — 16129,3 рубля; по инвалидности — 10125,8 рубля; по случаю потери кормильца — 10758,8 рубля. В среднем пенсия по государственному пенсионному обеспечению составила 10242,4 рубля, из них социальной пенсии — 9966,2 рубля. По данным Башстата, реальное изменение пенсии на 1 января — 100,5% по сравнению с аналогичным периодом.