В Башкирии благополучно живут только 16,5% пенсионеров

Posted 2 апреля 2021, 07:31
Published 2 апреля 2021, 07:31
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Пенсионеры составляют значительную часть населения — 29,3%. Пенсия является основным источником доходов для 1,2 миллиона жителей Башкирии. Основную часть пенсионеров составляют те, кто получает трудовую пенсию по старости.
59,8% пенсионеров проживает в сельской местности, 40,2% — в сельской. Среди женщин пенсионеров больше, чем мужчин — 64,8% против 35,2%. Средний размер пенсии на 1 января составил 15 255,8 рубля; страховые пенсии по старости — 16129,3 рубля; по инвалидности — 10125,8 рубля; по случаю потери кормильца — 10758,8 рубля. В среднем пенсия по государственному пенсионному обеспечению составила 10242,4 рубля, из них социальной пенсии — 9966,2 рубля. По данным Башстата, реальное изменение пенсии на 1 января — 100,5% по сравнению с аналогичным периодом.
Средняя пенсия в селе составила 86,7% от уровня в городе, у женщин от уровня мужчин — 93,6%. Ежемесячно выплаты получают 302,2 тысячи человек, из которых 129,1 тысячи или 42,7% проживают в сельском местности.
Считается, что относительно благополучно живут, как правило, работающие пенсионеры, то есть каждый шестой или всего 16,5%.
Напомним, ранее в правительстве России заявили, что с 1 апреля в стране проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Средний размер выплат составит 10183 рубля. В бюджете Пенсионного фонда РФ на эти цели предусмотрено 12,8 млрд руб. Принятое решение затронет более 3,9 млн человек.