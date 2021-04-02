Из Уфы запустят два экспресс-поезда в сторону Белорецка и Приютово

Posted 2 апреля 2021, 15:31
Published 2 апреля 2021, 15:31
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил, что новые экспрессы появятся и в западном направлении. В будущем можно будет с комфортом добираться из Уфы в Приютово на поезде «Ласточка» и в сторону Белорецка на экспрессе.
— Все наши туристы и горнолыжники оценят новые современные поезда. Работаем мы и в плане пассажирских перевозок в черте уфимской агломерации, — отметил глава республики.