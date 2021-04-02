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Posted 2 апреля 2021, 15:31

Published 2 апреля 2021, 15:31

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Из Уфы запустят два экспресс-поезда в сторону Белорецка и Приютово

2 апреля 2021, 15:31
Со второго апреля в Башкирии запустили новые железнодорожный маршрут. Поезд «Орлан» будет двигаться в направлении из Уфы в Кумертау со скоростью 120 километров в час.

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил, что новые экспрессы появятся и в западном направлении. В будущем можно будет с комфортом добираться из Уфы в Приютово на поезде «Ласточка» и в сторону Белорецка на экспрессе.

— Все наши туристы и горнолыжники оценят новые современные поезда. Работаем мы и в плане пассажирских перевозок в черте уфимской агломерации, — отметил глава республики.

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