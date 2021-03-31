mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта 2021, 13:09

Published 31 марта 2021, 13:09

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Спасут ли эмигранты демографическую ситуацию России?

Спасут ли эмигранты демографическую ситуацию России?

31 марта 2021, 13:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Программа по переселению бывших соотечественников принята еще 15 лет назад, демографическая ситуация в стране остается очень сложной.

Демографическая ситуация в России близка к катастрофической. С одной стороны, в стране не удается повысить рождаемость и снизить смертность, с другой — беднеющее население с периферии продолжает пытаться перебраться в крупные города.

Аналитики вспомнили о принятой в 2006 году «Программе переселения соотечественников», которая действует и поныне. Ее цель — облегчить русским переезд в РФ из другой страны: правительство окажет содействие с переселением, поиском работы и оформлением документов. В программе участвуют практически все регионы страны, кроме Еврейской автономной области, Камчатского края, Калининградской области, Удмуртской Республики и Нижегородской области.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, только по официальным данным в течение 2020 года количество желающих добровольно переселиться в Россию перевалило за 100 тыс. человек.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

Ранее Mkset проанализировал, почему в Башкирии в 2020 году резко выросла смертность. Напомним, если не брать во внимание статистику прошлого года, то в 2015–2019 гг. смертность в Башкирии очень медленно, но все-таки сокращалась — с 54 тыс. до 49,1 тыс. человек. Схожими темпами падала рождаемость, постепенно уменьшался общий объем населения в регионе. Ситуацию осложнило то, что смертность в Башкирии в 2020 году оказалась феноменально большой: за этот год в Башкирии умерло 59844 человек. Это не только на 21,6% больше показателей прошлого года, но и самый большой показатель смертности в Башкирии в XXI веке.

Материалы по теме
Долголетие после коронавируса: почему в Башкирии выросла смертностьЭксперт: Башкирия стала лидером среди регионов, исказивших статистику смертности
#Андрей Королев#Общество#Новости#Рождаемость#Смертность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика