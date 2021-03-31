Спасут ли эмигранты демографическую ситуацию России?

Posted 31 марта 2021, 13:09
Published 31 марта 2021, 13:09
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
Демографическая ситуация в России близка к катастрофической. С одной стороны, в стране не удается повысить рождаемость и снизить смертность, с другой — беднеющее население с периферии продолжает пытаться перебраться в крупные города.
Аналитики вспомнили о принятой в 2006 году «Программе переселения соотечественников», которая действует и поныне. Ее цель — облегчить русским переезд в РФ из другой страны: правительство окажет содействие с переселением, поиском работы и оформлением документов. В программе участвуют практически все регионы страны, кроме Еврейской автономной области, Камчатского края, Калининградской области, Удмуртской Республики и Нижегородской области.
Несмотря на пессимистичные прогнозы, только по официальным данным в течение 2020 года количество желающих добровольно переселиться в Россию перевалило за 100 тыс. человек.
Ранее Mkset проанализировал, почему в Башкирии в 2020 году резко выросла смертность. Напомним, если не брать во внимание статистику прошлого года, то в 2015–2019 гг. смертность в Башкирии очень медленно, но все-таки сокращалась — с 54 тыс. до 49,1 тыс. человек. Схожими темпами падала рождаемость, постепенно уменьшался общий объем населения в регионе. Ситуацию осложнило то, что смертность в Башкирии в 2020 году оказалась феноменально большой: за этот год в Башкирии умерло 59844 человек. Это не только на 21,6% больше показателей прошлого года, но и самый большой показатель смертности в Башкирии в XXI веке.