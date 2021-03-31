Спасут ли эмигранты демографическую ситуацию России?

Ранее Mkset проанализировал, почему в Башкирии в 2020 году резко выросла смертность. Напомним, если не брать во внимание статистику прошлого года, то в 2015–2019 гг. смертность в Башкирии очень медленно, но все-таки сокращалась — с 54 тыс. до 49,1 тыс. человек. Схожими темпами падала рождаемость, постепенно уменьшался общий объем населения в регионе. Ситуацию осложнило то, что смертность в Башкирии в 2020 году оказалась феноменально большой: за этот год в Башкирии умерло 59844 человек. Это не только на 21,6% больше показателей прошлого года, но и самый большой показатель смертности в Башкирии в XXI веке.