В Башкирии уволили водителя, который не принял для оплаты проезда карту «Алга»

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров уже поднимал вопрос о частных перевозчиках и жалобах жителей республики на их работу. Люди обращались к властям не только из-за отказа принимать карты для оплаты, но и на недопустимое поведение водителей. Причинами стали отсутствие контрольно-кассовой техники (ККТ) или ее поломка. Однако, как докладывали главе Башкирии, все перевозчики обеспечены терминалами. Радий Хабиров также напомнил, что все требования о безналичных расчетах и применении ККТ установлены федеральным законодательством.