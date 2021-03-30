В Башкирии уволили водителя, который не принял для оплаты проезда карту «Алга»

Posted 30 марта 2021, 06:53
Published 30 марта 2021, 06:53
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
По словам руководителя управления ФНС Марата Вахитова, со 2 февраля по 25 марта было проведено 150 проверок применения терминалов, в которых выявлено 65 нарушений и в 39 случаях вынесены предупреждения. Штрафы предусматриваются в случае повторного нарушения. Вахитов напомнил, что штраф составляет 10 тысяч рублей для водителя и 30 тысяч рублей для юрлица. Он также отметил, что назначение штрафов неизбежно.
Если раньше поступало много жалоб из-за того, что водители не принимали безналичный расчет, то теперь, по данным начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, обращения стали единичными. В частности, недавно уволили водителя частного перевозчика, который не принимал карту «Алга».
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров уже поднимал вопрос о частных перевозчиках и жалобах жителей республики на их работу. Люди обращались к властям не только из-за отказа принимать карты для оплаты, но и на недопустимое поведение водителей. Причинами стали отсутствие контрольно-кассовой техники (ККТ) или ее поломка. Однако, как докладывали главе Башкирии, все перевозчики обеспечены терминалами. Радий Хабиров также напомнил, что все требования о безналичных расчетах и применении ККТ установлены федеральным законодательством.