mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2021, 06:53

Published 30 марта 2021, 06:53

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии уволили водителя, который не принял для оплаты проезда карту «Алга»

30 марта 2021, 06:53
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии заслушали несколько докладов о применении терминалов в общественном транспорте.

По словам руководителя управления ФНС Марата Вахитова, со 2 февраля по 25 марта было проведено 150 проверок применения терминалов, в которых выявлено 65 нарушений и в 39 случаях вынесены предупреждения. Штрафы предусматриваются в случае повторного нарушения. Вахитов напомнил, что штраф составляет 10 тысяч рублей для водителя и 30 тысяч рублей для юрлица. Он также отметил, что назначение штрафов неизбежно.

Если раньше поступало много жалоб из-за того, что водители не принимали безналичный расчет, то теперь, по данным начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, обращения стали единичными. В частности, недавно уволили водителя частного перевозчика, который не принимал карту «Алга».

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров уже поднимал вопрос о частных перевозчиках и жалобах жителей республики на их работу. Люди обращались к властям не только из-за отказа принимать карты для оплаты, но и на недопустимое поведение водителей. Причинами стали отсутствие контрольно-кассовой техники (ККТ) или ее поломка. Однако, как докладывали главе Башкирии, все перевозчики обеспечены терминалами. Радий Хабиров также напомнил, что все требования о безналичных расчетах и применении ККТ установлены федеральным законодательством.

#Общество#Новости#Башкирия#Общественный транспорт#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика